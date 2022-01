Ousmane Dembélé, le PSG parti pour faire (encore) pleurer le Barça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Xavi a beau être persuadé que son ailier va entendre raison et prolonger son contrat au Barça, Ousmane Dembélé se rapproche chaque jour de la sortie.

L’international tricolore n’a pas prolongé au FC Barcelone, et il ne semble pas vraiment chercher à trouver un accord pour le faire. Le club catalan continue de le courtiser pour éviter qu’il ne parte libre au mois de juin, mais les socios ont déjà lâché l’affaire, et les vestes se retournent pour celui qui était arrivé de Dortmund avec l’énorme ambition de prendre la place de Neymar. Cinq ans plus tard, c’est un retentissant échec sur le plan sportif comme financier, car le montant de son transfert n’a pas du tout été amorti. Et un départ pour 0 euro va faire encore plus mal. Surtout quand les dirigeants barcelonais voient la destination qui se dessine.

Le PSG seul en piste pour Dembélé, c'est possible

True✅ Ousmane Dembélé demanded for a new contract an annual salary of € 43 Mio at @FCBarcelona, a bonus of € 5 Mio when winning the UCL and € 2 Mio for the championship. That why Barcelona want to sell him in January — Christian Falk (@cfbayern) December 30, 2021

En effet ces derniers jours, la rumeur d’un intérêt du Bayern Munich a fleuri, mais Bild a douché tout le monde en annonçant que rien de ceci n’était vrai. Il s’agissait plutôt d’un jeu d’agent pour faire monter les enchères, car le Bayern Munich essaye toujours de prolonger le contrat de Kingsley Coman, et semble même désormais confiant d’y parvenir. Résultat, le PSG serait tout simplement seul en liste pour récupérer Ousmane Dembélé. Très attiré par la Premier League, l’ailier français n’a pour le moment pas fait mouche de l’autre côté de la Manche. Résultat, si les dirigeants parisiens envisagent surtout de recruter un joueur de premier plan comme Erling Haaland si jamais Mbappé devait partir au Real Madrid, l’idée de faire venir Ousmane Dembélé gratuitement ravirait Nasser Al-Khelaïfi. Et le fait qu’il vienne de Barcelone, un an après Lionel Messi, ne serait pas non plus pour lui déplaire.