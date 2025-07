« ‍Oui ‍», Daniel Riolo fait hurler les supporters du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Daniel Riolo, qui n'a eu de cesse de critiquer Luis Enrique ces derniers mois, réclame désormais une partie de la paternité du succès actuel du PSG.

Il faut bien le reconnaitre, il y a une finale à disputer mais le PSG marche sur la Coupe du monde des clubs. L’Atlético comme le Real Madrid n’ont pas tenu une seule seconde, le Bayern Munich n’a pas réussi à faire trembler la défense parisienne, l’Inter Miami a fait office de match de préparation, le club français continue sur la lancée de sa victoire en Ligue des Champions. Rien ne semble pouvoir l’arrêter et pour cela, les trouvailles, l’exigence et la tactique de Luis Enrique ne sont pas les seules raisons. Il faut en effet songer à remercier Daniel Riolo.

Riolo scotche les suiveurs du PSG

Grand ennemi de Luis Enrique, qu’il surnommait « Gifi » pour ses idées tactiques discutables, Daniel Riolo a pourtant vu l’entraineur espagnol mettre sur pied une équipe parfois injouable, et qui provoque l’admiration chez la quasi totalité des passionnés de football. Mais si l’ancien numéro 8 du Barça et du Real Madrid fonctionne aussi bien, c’est bien parce qu’il a pris en compte les remarques et surtout les critiques de Daniel Riolo. Le polémiste de l’After Foot est persuadé que l’entraineur du PSG a modifié sa façon de faire avec le temps et qu’il peut donc s’attribuer une partie du mérite de la réussite actuelle du club francilien.

Riolo qui sous-entend très fort que si le PSG a changé c'est grâce à lui 😂 pic.twitter.com/FLAVUy22IH — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 10, 2025

Dans un échange lunaire de l’After Foot, Kevin Diaz interroge ainsi son collègue. « Je sais qu'il y a un petit coté de toi qui pense que si le PSG a changé, c’est grâce à toi ? », lui a lancé l’ancien joueur. Ce quoi à Daniel Riolo a répondu « oui », sans se dégonfler et en expliquant que l’émission de l’After avait été citée parmi les critiques de Luis Enrique dans le documentaire sur l’entraineur du PSG. Une assurance qui a eu le don de faire bondir les supporters parisiens, pour qui le polémiste n’a fait que casser du sucre sur le dos de Luis Enrique, et cherche maintenant à s’attribuer le crédit de sa réussite. « La divisions des voix au PSG pour le Ballon d’Or, ça va être terrible. Dembélé, Vitinha, Hakimi, Riolo », résume ainsi un fan parisien pour qui Daniel Riolo ne va pas être loin de demander une prime pour la saison réussie du PSG.