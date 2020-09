OM : Villas-Boas souhaite un bon rétablissement à Neymar avant PSG-OM

Dans : PSG.

Le 13 septembre prochain, le premier gros choc de la saison aura lieu avec la rencontre entre le PSG et l’OM au Parc des Princes.

Un rendez-vous très attendu même si les conditions seront très particulières. En effet, les deux clubs sont touchés par le Covid-19. A Marseille, c’est plutôt la fin d’une mauvaise série avec quasiment 10 joueurs touchés au final. Au PSG, c’est une première fournée inquiétante avec les tests positifs de Neymar, Di Maria et Paredes. Interrogé par RMC, André Villas-Boas a d’abord eu un mot gentil à l’égard des joueurs parisiens et de tous ceux qui peuvent être touchés par le virus.

« On n’a pas l’information de la date du premier test des personnes touchées. Sincèrement, je leur souhaite une bonne récupération », a souligné l’entraîneur de l’OM, qui a inévitablement été interrogé sur le futur match, et si cela pouvait être une bonne chose pour son équipe d’affronter un PSG amoindri. Difficile à prévoir pour l’entraineur portugais, qui a beaucoup de mal à se projeter. « Ça devient encore plus difficile à cause de ça parce que comme on ne sait pas s’ils vont jouer, si on va avoir des adaptations à leur système ou non. Je vais préparer le match la semaine prochaine mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. Il y aussi une forte possibilité d’encore plusieurs cas de coronavirus », a forcément assuré un André Villas-Boas qui sait que personne n’est à l’abri de devoir se passer d’un ou deux joueurs supplémentaires. Seule certitude, la LFP fait désormais tout pour que les matchs aient lieu, sauf véritable épidémie à l’intérieur d’un club.