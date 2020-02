OM : Marseille champion de France, le PSG peut trembler

Dans : PSG.

En s’imposant sur la pelouse de Lille dimanche soir (1-2), l’Olympique de Marseille a réalisé une superbe opération dans la course au podium.

Dorénavant, l’équipe d’André Villas-Boas compte onze points d’avance sur Rennes. Pour de nombreux consultants, l’affaire est pliée pour l’OM, qui terminera la saison à la seconde place. Mais l’Olympique de Marseille peut-il titiller le Paris Saint-Germain, à dix longueurs des Phocéens ? Rien n’est impossible selon René Malleville. Toujours très optimiste quand tout roule pour Marseille, le plus emblématique des supporters de l’OM a indiqué dans des propos rapportés par FootRadio.com qu’il croyait encore en les chances de Marseille de rafler le titre.

« Des matchs comme celui de Lille, j’en redemande. Je suis content que ce soit Germain et Benedetto qui aient marqué. Depuis le temps qu’on les critique. Sans Payet, on a marqué quand même. Les joueurs se sont serrés les coudes. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient gagner sans lui. Et Mandanda, le match qu’il a fait, c’est extraordinaire. On a que 10 points de retard sur Paris. Marseille a pris une sérieuse option sur le podium. Il n’y a plus de matchs de coupe. Villas-Boas, il fait encore un coaching extraordinaire. Quand Payet et Thauvin vont revenir, l’OM va être inarrêtable » a indiqué le chroniqueur du Phocéen, persuadé qu’il y a un énorme coup à jouer dans la course au titre pour Marseille, qui pourrait en plus profiter du calendrier surchargé du PSG, encore en lice dans toutes les compétitions dont la Ligue des Champions. L’exploit serait de taille mais assurément, André Villas-Boas et sa bande se contenteront volontiers d’une seconde place que personne ne leur promettait au début de la fin de la saison.