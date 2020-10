OL : Le PSG de Neymar et Mbappé, ça dégoûte Rudi Garcia

Dans : PSG.

Malgré un début de saison tronqué et décevant sur le plan des résultats, le PSG revient déjà vers les sommets.

Les Parisiens occupent la quatrième place de Ligue 1, et devancent déjà des candidats annoncés pour le podium comme l’OM, Monaco et l’OL notamment. A Lyon, malgré l’absence de Coupe d’Europe et les stars qui sont restées, c’est encore la soupe à la grimace sur le plan des performances, avec une décevante 14e place au classement, et déjà cinq points de retard sur le PSG. Cette situation pourrait imposer le silence à bien des entraineurs, mais Rudi Garcia a préféré se confier sur le champion de France en titre. Une équipe du Paris SG qui domine trop la Ligue 1 et ne laisse aucune chance à ses adversaires, regrette le coach de l’OL.

« Bien sûr. C’est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions. Ils n’ont aucun adversaire dans le championnat de France. Ils ont deux ou trois joueurs pour chaque poste. Ils ont Neymar et Kylian Mbappé et on dirait qu’il y a une bonne ambiance entre eux. Quand vous avez des gars comme ça qui jouent les uns pour les autres, c’est compliqué pour les autres équipes. C’est possible de les battre, mais normalement ce n’est pas le cas », a confié à The Athletic, un Rudi Garcia qui n’a pour le moment jamais fait trembler le PSG, que ce soit sur un match ou sur le classement d’une saison entière. Avec une seule victoire en six matchs, l’OL n’est pas spécialement parti pour faire trembler la course vers un nouveau titre du PSG cette saison, et c'est même plutôt Rudi Garcia qui voit son poste être menacé.