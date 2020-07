OL : Avec ou sans Mbappé, le PSG terrorise Garcia

Dans : PSG.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais affronte le PSG en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France.

Un choc auquel ne devrait pas prendre part Kylian Mbappé, victime d’une grosse entorse de la cheville contre Saint-Etienne, et qui est incertain pour le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Assurément, l’absence du natif de Paris est une bonne nouvelle pour Lyon, quand on sait à quel point Kylian Mbappé a pris l’habitude de martyriser les hommes de Rudi Garcia par le passé. Toutefois, le coach de l’OL a indiqué au micro d’Europe 1 que le Paris SG restait une redoutable équipe, avec ou sans Kylian Mbappé. L’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC insiste notamment sur les autres individualités qui composent l’effectif de stars du PSG, à savoir Neymar, Di Maria ou encore Icardi.

« On espère que Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible, au moins pour la Ligue des champions car on est derrière tous les clubs français. Si c’est contre nous ce sera contre nous, mais s’il n’y a pas Mbappé il y a Neymar, s’il n’y a pas Neymar il y a Icardi, s’il y a pas Icardi il y a Di Maria. Cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément de très bons joueurs, l’absence d’un joueur ne suffit pas à l’affaiblir. On a deux finales à jouer : une qui va nous ouvrir je l’espère les portes de La Ligue Europa, et permettre à l’OL de remporter un trophée. Ça fait trop longtemps que l’OL n’a pas remporté de trophée. Puis il y aura une finale qui nous ouvrirait les portes du Final 8 et des quarts de finale de la Ligue des champions » a fait savoir le coach lyonnais, débordant d’ambition mais également de prudence avant cette finale tant attendue contre l’ogre parisien.