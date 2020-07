PSG : Les 48 prochaines heures décisives pour Mbappé

Dans : PSG.

Fauché par Loïc Perrin vendredi soir en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé souffre d’une grosse entorse de la cheville.

D’ores et déjà forfait pour le match contre Lyon dans quatre jours, l’attaquant du Paris Saint-Germain est lancé dans une course contre la montre afin de postuler à une place de titulaire face à l’Atalanta de Bergame le 12 août en Ligue des Champions. Pour l’heure, l’optimisme ne règne pas vraiment dans les rangs parisiens. Mais les 48 prochaines heures devraient délivrer de nouveaux indices quant à la participation ou non de Kylian Mbappé à ce sommet européen.

En effet, RMC affirme en ce début de semaine que Kylian Mbappé doit passer une IRM dans la matinée, à condition que sa cheville ait suffisamment dégonflé pour cela (sinon, ce sera mardi). Cet examen permettra aux médecins du PSG de déterminer une durée d’indisponibilité plus précise pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, lequel était revenu motivé comme jamais après le confinement. Les supporters du PSG retiennent leur souffle…