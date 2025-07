Officiel ‍: Renato Marin signe au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un gardien prometteur et libre, le PSG a décidé de sauter dessus et a annoncé la signature de Renato Marin. Le gardien quitte l’AS Roma, comme il l’avait annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Il s’engage pour cinq ans avec le Paris SG. Le portier brésilien international italien U19 a livré ses premières impressions après son arrivée à Paris. « Je suis très heureux de rejoindre cette grande équipe, c’est une superbe opportunité pour moi. C’est un rêve qui devient réalité. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, l’entraîneur Luis Enrique et son staff pour cette opportunité. Je donnerai le meilleur de moi-même pour eux et pour les supporters », a fait savoir Renato Marin.