Officiel : Messi blessé et forfait contre Metz

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG devra faire sans Lionel Messi pour la rencontre de ce mercredi soir face à Metz.

Touché au genou, le numéro 30 du Paris SG n’a pas pu s’entrainer en ce début de semaine, et ne sera donc pas rétabli pour le match contre les Lorrains. Une décision qui vient confirmer que la sortie de l’Argentin était donc bien prise pour des raisons médicales et non sportives ce dimanche contre l’OL, même si le PSG s’était gardé de commenter avant les examens de lundi. Lionel Messi souffre d’une contusion osseuse, a fait savoir le club francilien après les examens médicaux.

« Je n’ai pas été surpris des commentaires. Je sais comment ça se passe. La priorité, c’est le bien des joueurs. On pensait que le meilleur pour lui était de sortir. Les grands champions ne sont pas contents quand ils sortent du terrain. Le club a communiqué sur Messi, la situation est claire. Dimanche, on a vu que Léo se touchait le genou… il a fait 75 minutes où on était très content. Et après on a pris cette décision de le sortir », a expliqué l’entraîneur parisien en conférence de presse. Reste à savoir si la marée de critiques qui s’est abattue sur Mauricio Pochettino se calmera maintenant que la raison de la sortie de Lionel Messi est dévoilée.