Officiel ‍: Leverkusen renvoie Mukiele à Paris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison est terminée et le prêt de Nordi Mukiele également au Bayer Leverkusen. Le défenseur parisien, prêté sans option d’achat au Bayer Leverkusen, avait convaincu en première partie de saison, avant de progressivement disparaitre, entre méforme et blessure. Résultat, le club allemand, qui avait pendant un temps envisagé de faire une offre à 10 millions d’euros pour l’ancien lavallois, a annoncé son retour vers le PSG et donc la fin de son prêt.