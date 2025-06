Nuno Mendes, l'offre du Barça fait pleurer de rire le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone rêve de récupérer Nuno Mendes cet été, et possède quelques plans en tête pour réaliser cette opération qui parait tout de même quasiment impossible.

Impressionnant tout au long de la Ligue des Champions, Nuno Mendes a continué sa saison parfaite avec la Ligue des Nations. En plus de contenir Lamine Yamal parfaitement, le Portugais a remporté le titre collectif et même celui individuel de meilleur joueur de la compétition. Pour beaucoup, il s’agit tout simplement du meilleur arrière gauche de la planète football à l’heure actuelle. Le PSG n’est pas mécontent de lui avoir prolongé son contrat cet hiver, s’assurant ses services jusqu’en 2029 ou 2030, selon les options de son nouveau contrat. Impossible donc en théorie de déloger le joueur qui a franchi un cap sous Luis Enrique, notamment sur le plan de la discipline défensive et de l’approche tactique, tout en conservant une grosse influence offensive dans son couloir.

Gavi pour séduire Luis Enrique

Un profil qui fait saliver le FC Barcelone, qui réfléchit à tenter le tout pour le tout en faisant une offre au PSG pour récupérer Nuno Mendes cet été. Les chances sont très minces, d’autant plus que le plan du club catalan ne se passe déjà pas comme prévu, précise le média local FC Barcelona Noticias. En effet, déjà le club blaugrana estime Nuno Mendes à la hauteur de sa valeur marchande, de 60 millions d’euros. Or avec ses récentes performances et sa prolongation de contrat, le Portugais a probablement encore vu son prix augmenter.

Le Mag - Épisode 2️⃣



Nos Parisiens continuent de préparer le premier match de la FIFA Club World Cup à Los Angeles ! 🇺🇸⚽️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 13, 2025

Pour parvenir à séduire le PSG, et notamment Luis Enrique, le Barça envisage de mettre Gavi dans la balance. Le milieu de terrain peine à s’imposer avec Hansi Flick, et plait beaucoup à l’entraîneur espagnol du PSG. Mais le jeune barcelonais a été clair avec son club, il n’envisage pas une seule seconde de quitter le FC Barcelone et refusera toute proposition de départ. Résultat, selon le média catalan, le Barça n’a plus que Ronald Araujo à proposer pour faire baisser le tarif de Nuno Mendes. Si le PSG cherche bien un défenseur central, il ne rêve pas spécialement de l’Uruguayen, Luis Enrique préférant des joueurs plus mobiles. Autant dire que les arguments barcelonais risquent d’être maigres, sachant que les finances du club culé ne permettent pas une offre en cash colossale non plus.