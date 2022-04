Nkunku puis Mbappé, le PSG a son plan pour le mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Véritable sensation de la saison avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku impressionne et intéresse toute l'Europe. Le PSG fait partie des prétendants pour l'ancien membre du centre de formation du club, aussi grand ami de Kylian Mbappé.

Si le talent français s'exporte bien à l'étranger, Christopher Nkunku en est sans doute l'un des meilleurs exemples. Le joueur de 24 ans porte sur ses épaules son club du RB Leipzig cette saison. Il a marqué 27 fois en 40 matches toutes compétitions confondues et délivré 17 passes décisives. Dans un groupe difficile en Ligue des champions, il s'était distingué avec sept buts en poules contre Manchester City et le PSG notamment. Les Parisiens ont du se rendre à l'évidence, ils ont lâché une véritable pépite. Formé dans le club parisien qu'il a quitté en 2019, Nkunku a pris une autre dimension en Allemagne et il est devenu depuis l'un des joueurs les plus convoités d'Europe.

Ramener Nkunku pour conserver Mbappé, la stratégie du PSG

Le prochain mercato estival va être mouvementé en Saxe. Le RB Leipzig va être attaqué de toutes parts pour son joueur français. Le cinquième de Bundesliga prépare une offre de prolongation pour Nkunku dont le contrat court jusqu'en juin 2024. Il est prêt à faire de son néo-international français l'un des joueurs les mieux payés d'Allemagne avec un salaire nettement revu à la hausse et prévoit d'intégrer une clause libératoire à ce nouveau contrat. Le but étant de contrer les nombreux prétendants : Bayern Munich, Arsenal, les deux Manchester, le FC Barcelone ou encore le PSG.

🚨 Le PSG a commencé les discussions avec l'entourage de Christopher Nkunku et lui a fait savoir qu’il comptait le recruter cet été.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/2HCclkhbmv — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2022

Selon Footmercato, le PSG s'active déjà dans ce dossier. Les dirigeants parisiens veulent faire revenir ce titi parisien à la maison. Les discussions ont démarré avec l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre. Au sujet du RB Leipzig, le PSG est prêt à donner plus de 70 millions d'euros pour conclure ce transfert. Cette opération pourrait faciliter un autre dossier, celui de Kylian Mbappé. Nkunku et Mbappé sont très proches depuis leur cohabitation au PSG et sont restés amis. Ramener l'ailier du RB Leipzig pourrait convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG et d'être parisien la saison prochaine. Après l'échec de l'attaque galactique avec Messi et Neymar, le club parisien miserait sur une attaque francilienne, française et plus prometteuse pour l'avenir.