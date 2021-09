Neymar va au clash, il risque de le regretter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Agacé par les critiques incessantes des médias brésiliens, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain Neymar leur a demandé plus de reconnaissance. Mais son message se retourne contre lui-même puisque la presse locale semble décidée à lui dire ses quatre vérités.

Entre Neymar et la presse de son pays natal, ça n’a jamais été l’amour fou. Mais ces derniers jours, on peut dire que les tensions ont encore atteint un autre niveau. Il faut dire que la star du Brésil, régulièrement ciblée depuis le début de sa carrière, a subi une nouvelle vague de critiques en début de saison. En cause, un surpoids évident à son retour de vacances. C’est pourquoi Neymar, buteur contre le Pérou (2-0) cette semaine, a célébré sa réalisation en montrant ses abdos.

Puis le numéro 10 du Paris Saint-Germain a tenu à régler ses comptes en interview d’après-match. « Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar, se plaignait le Brésilien. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également. Parfois je n'aime même plus parler dans les interviews, mais lors des moments importants je viens donner mon avis. » Au cas où le message n’était pas suffisamment clair, sa sœur en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux.

La communication de Neymar ne passe pas

Le problème, c’est qu’au lieu de faire taire ses détracteurs, Neymar n’a fait que les irriter. En effet, le média catalan Sport relaye quelques réponses désagréables venues du Brésil. Ainsi, les médias se déchaînent contre le Parisien décrit comme un enfant gâté, une personne mauvaise et insignifiante dont la déclaration pathétique prouve encore qu’il vit dans un autre monde avec ses amis. Autant dire qu’avec toute cette animosité, Neymar ne sera pas pressé de revenir en sélection le mois prochain.