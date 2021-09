PSG : Le modèle Messi, le clan Neymar n'en peut plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu épargné par les critiques, notamment dans son pays natal, Neymar ne peut pas échapper aux comparaisons avec son nouveau coéquipier du Paris Saint-Germain Lionel Messi. Une tendance qui commence déjà à agacer l’entourage du Brésilien.

Après tous les commentaires lus et entendus cet été, Neymar semble déterminé à répondre à ses détracteurs. La preuve avec sa célébration la nuit dernière. Buteur contre le Pérou (2-0), la star du Brésil a pris soin de montrer ses abdos, histoire de prouver que ses kilos en trop étaient une invention. Puis le numéro 10 du Paris Saint-Germain a poussé un coup de gueule contre les journalistes. « Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar », a notamment lâché l’international auriverde, pas seulement critiqué sur sa condition physique.

« Calme-toi Neymar »

En effet, beaucoup s’attardent aussi sur son comportement sur le terrain. Quand on ne parle pas de ses provocations ou de son arrogance, il est question de son impulsivité lorsque les défenseurs adverses ont tendance à lui titiller les chevilles. « Calme-toi, Neymar, calme-toi, a par exemple conseillé l’observateur brésilien Galvão. C’est ce qui manque un peu à Neymar. On ne voit pas Messi faire ça. Neymar manque toujours de cette maîtrise de soi alors que Messi est ciblé autant que lui. »

Cette fois, la déclaration a agacé un membre de l’entourage du joueur, à savoir Rafaella. « Galvão arrête de vouloir continuer à comparer Neymar et Messi, a répondu la sœur du cadre parisien sur Instagram. Il n’y a rien de tout cela, arrête, mon fils. Ils sont tous les deux pourchassés, ils sont tous les deux ciblés, cool. Allez-y vous, sortez sur le terrain et soyez ciblé comme il l'est et on verra si vous ne direz rien… Quelle conduite quoi… » Les comparaisons ne font pourtant que commencer entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain.