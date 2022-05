Neymar se fait cracher dessus à Liverpool

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à un Luis Diaz très inspiré. C'est autre chose que Neymar avec le PSG...

Même quand il ne joue pas de la semaine avec le PSG, Neymar se prend des tacles perdus. C’est ce qu’il se passe ce mercredi en Angleterre, au lendemain de la qualification de Liverpool face à Villarreal. Dans une rencontre mal embarquée, Jürgen Klopp a décidé de changer ses plans à la mi-temps, et de faire entrer Luis Diaz à la place de Diogo Jota pour redonner du mordant à son équipe. Le Colombien a d’entrée fait très mal, mettant le feu pour finalement participer à la victoire et à la qualification des Reds. Ancien défenseur de Chelsea et de Tottenham notamment, Jason Cundy est désormais consultant pour la radio Talk Sport. Il n’a pas mâché ses mots au moment d’encenser Luis Diaz, qui marque de précieux points cette saison à Liverpool, lui qui est arrivé pour 45 millions d’euros en provenance du FC Porto au mois de janvier. Pour un impact immédiat.

Neymar surcoté ?

« Franchement, Luis Diaz est meilleur que Neymar. Je préfère avoir Luis Diaz dans mon équipe que Neymar. Oui, oui, j’en suis sûr et je maintiens ce que je dis. Ne mettez même pas Diaz dans la même catégorie que Neymar. Neymar est vraiment surcoté », a balancé Jason Cundy qui a bien évidemment réussi son coup puisque son affirmation a beaucoup fait débat, y compris chez les supporters de Liverpool. Même si la question ne se pose pas à l’heure actuelle, les performances du Colombien et son implication dans le jeu collectif en font une pièce essentielle, alors que cela fait quelques années désormais que Neymar peine à être le joueur prépondérant qu’il était lorsqu’il évoluait au Barça. D’après les retours des auditeurs de l’émission, Luis Diaz est en effet une très bonne pioche pour les Reds, mais le Neymar à son prime reste encore à un tout autre niveau tant il était parmi les meilleurs joueurs du monde tout simplement.