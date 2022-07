Neymar sans pitié avec une pépite du PSG, ça le fait rire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le groupe vit bien au PSG, et Neymar s'est payé la tête d'un Arnaud Kalimuendo totalement perdu.

Actuellement au Japon, le Paris SG est en premier lieu présent pour préparer la saison à venir. Les stages de pré-saison sont désormais des rendez-vous classiques pour souder l’effectif. Mais dans un club aussi important que le PSG, cela signifie aussi répondre à des obligations contractuelles, accepter les sollicitations des médias ou du public, et réaliser des entraînements devant 15.000 personnes qui sont plus des shows que des véritables mises en place de système de jeu. Cela n’empêche pas les Parisiens et leur entraineur Christophe Galtier de travailler, surtout que trois matchs amicaux assez regroupés sont prévus en terre nippone.

Le Japon, un lieu que les footballeurs européens ne fréquentent pas forcément. Pour les vacances, Ibiza, les Etats-Unis ou les Pays du Golfe sont prisés, tandis que pour la fin ou l’après-carrière, ce sont là aussi des championnats ou des clubs plus rémunérateurs qui sont ciblés. Résultat, la culture japonaise a été une véritable découverte pour le jeune attaquant parisien Arnaud Kalimuendo, qui risque de se souvenir de sa visite chez un chef japonais pour déguster les fameux sushis ou autres spécialités locales. Voyant son coéquipier en grande difficulté avec l’utilisation des baguettes, Neymar a dégainé son smartphone et a filmé la scène.

Le sushi avec les mains !

Le résultat interpelle puisque le Brésilien ne se remet absolument pas des difficultés de Kalimuendo. La prise de l’attaquant parisien est très instable, et le coéquipier Danilo Pereira s’en amuse, mettant l’ancien joueur du RC Lens au défi de réussir à prendre une serviette avec ses baguettes. Sous le rire extasié de Neymar, la tentative est un échec, tout comme celle d’aller chercher un sushi proprement. Un petit problème d’adaptation à la culture japonaise qui a eu le don de faire sourire au sein du PSG, et démontre que l’ambiance reste très détendue entre les joueurs parisiens.

Kalimunedo et Neymar, ils partent ou ils restent ?

Il reste à savoir si cela va poursuivre entre les deux hommes. Car si Neymar est plutôt poussé vers la sortie par ses dirigeants, il sera difficile de le faire partir du PSG dans les prochaines semaines. En revanche, à Paris, on ne semble pas miser sur Arnaud Kalimuendo pour cette saison, et son nom est annoncé avec insistance du côté de Leeds. A moins que cette pré-saison permette à l’attaquant de marquer des points. Non pas par son utilisation des baguettes mais par sa capacité à être un joker offensif dans l’esprit de Christophe Galtier, ce qui n’est pas totalement exclu.