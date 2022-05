Neymar s’éclate au PSG, il peut se concentrer sur son vrai objectif

Dans : PSG.

Si le PSG veut se défaire de Neymar au mercato, la réciproque n'est pas de mise et le Brésilien adore être à Paris. Invendable à tous les niveaux.

Nouvelle saison décevante pour Neymar au PSG, qui n’a pas réussi à porter son équipe en Ligue des Champions, et a brillé par intermittence en Ligue 1. Pas suffisant pour un joueur acheté 222 millions d’euros, même si le Brésilien n’est pas responsable du montant déboursé par Nasser Al-Khelaïfi pour le faire venir du FC Barcelone en 2017. Les blessures, les performances décevantes et l’attitude un peu trop festive, c’en est trop pour l’Emir du Qatar, qui semble ne plus croire Neymar capable de revenir à son meilleur niveau, et regrette clairement la prolongation offerte à son numéro 10 l’an dernier. Un contrat royal dont le Brésilien compte bien profiter, comme il l’a fait savoir sans prendre de gants après le titre de champion de France remporté. « Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste trois ans de contrat. Moi, je vais rester, donc soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d’air », a prévenu Neymar, pour qui l’histoire est loin d’être finie avec le Paris SG.

Seule l'Angleterre peut l'accueillir

Et pourtant, le club français rêverait de lui trouver une porte de sortie, ne serait-ce que pour repartir sur des bases saines au sein de son groupe. Un retour en Espagne est désormais à oublier, et le PSG doit miser sur un riche club anglais pour lui sauver la mise sur le coup. Les espoirs sont minces, tant son contrat en or lui permet de rester tranquillement à Paris pour les trois prochaines années. Surtout que le Brésilien n’a aucune intention de changer d’air. C’est la révélation du média brésilien UOL, pour qui Neymar est persuadé que le PSG est le mieux pour lui en ce moment.

Une amoureuse à Paris et un grand rêve au Qatar

Non seulement l’ancien prodige de Santos s’est parfaitement fait à sa vie dans la capitale, mais en plus il a trouvé son bonheur au niveau de sa vie sentimentale avec sa liaison officiellement annoncée avec Bruna Biancardi. Au sein du club parisien, il bénéfice du meilleur salaire de l’équipe au sein d’un club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Un scénario parfait pour Neymar, qui a pour ambition de consacrer son début de saison prochaine à une mise en forme optimale en vue… de la Coupe du monde 2022. Le Mondial au Qatar est son objectif numéro 1, pour ce qu’il a déjà annoncé comme sa dernière Coupe du monde probablement. Une annonce qui avait surpris, et avait même inquiété au sein du PSG, où on se demande si le Brésilien est toujours aussi désireux de travailler dur pour remplir son palmarès avec des titres prestigieux et aller chercher un Ballon d’Or qui lui a longtemps été promis.

Pour le moment, les dirigeants parisiens sont certains de deux choses : Neymar est quasiment impossible à bouger pour cet été, et il se donnera à fond à la reprise avec pour objectif d’être en grande forme en novembre, quand le Brésil fera appel à lui pour la Coupe du monde au Qatar. Pour le reste, savoir si Neymar retrouvera le niveau qui lui permettra de porter le PSG au sommet de l’Europe, les interrogations sont toujours de mise. Et les supporters n’y croient plus trop, eux qui ont ciblé particulièrement le Brésilien lors des derniers matchs au Parc des Princes.