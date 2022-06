Neymar proposé au Brésil, le PSG est à bout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, le doute n’est plus permis. Mais qui peut vraiment le faire signer ?

Il y a d’abord eu l’énervement reporté de l’Emir du Qatar au sujet de son numéro 10, qui en 5 ans n’a jamais réussi à atteindre le niveau attendu ou à montrer un comportement digne d’une superstar du Paris SG. Il y a désormais la prise de parole de Nasser Al-Khelaïfi, beaucoup plus concrète, et qui a clairement laissé entendre que le Brésilien ne serait pas retenu en cas d’offre intéressante. L’Espagne s’est immédiatement engouffrée dans la brèche, annonçant que le PSG avait proposé Neymar au FC Barcelone pour 50 millions d’euros, ce qui reste à prouver bien évidement. Néanmoins, la tendance s’inverse pour celui qui a encore un contrat très longue durée avec Paris.

Newcastle et MU laissent Neymar de côté

A désormais 30 ans, alors qu’il valait plus de 200 millions d’euros en 2017, Neymar ne fait plus autant rêver. L’aspect financier est impossible à occulter, et les clubs pouvant se payer l’ancien barcelonais sont très rares. Newcastle présente plusieurs atouts laissant penser qu’un tel pari est possible, mais les Magpies, depuis qu’ils ont été rachetés par les Saoudiens, ne veulent pas montrer l’image d’un club de stars venant chercher des gros salaires. Manchester United aurait pu tenter un tel pari mais cela semble impossible avec le changement de direction récemment pris, et le maintien de Cristiano Ronaldo dans l’effectif. Le jeu prôné par Erik Ten Hag a en effet besoin de mouvement, de mobilité et d’efforts, et voir le Portugais et le Brésilien s’économiser n’entre pas dans le projet de MU.

Neymar renvoyé au Brésil ?

Résultat, le PSG cherche bien à se défaire de Neymar, mais ne trouve aucune solution. Eurosport affirme même que l’idée de le renvoyer au Brésil a pu être étudiée par les dirigeants parisiens, qui se rappellent que des joueurs comme Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, Juninho ou Daniel Alves ont vécu de très bons moments en rentrant au pays pour y finir leur carrière. L'offrir, même en prêt payant, à une formation brésilienne, semble toutefois impossible sur le plan financier. Surtout que le numéro 10 parisien n’est pas dans cet état d’esprit, lui qui estime que sa fin de sa saison encourageante avec le Paris SG va lui permettre d’aborder 2022-2023 dans les meilleures dispositions. Son agent vient d'ailleurs de prendre la parole pour faire comprendre que Neymar n'avait aucune intention de partir. « Neymar a un rêve : remporter la Ligue des champions avec le PSG. Malgré toutes les rumeurs, il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif », a assuré à Goal Wagner Ribeiro histoire de rebondir sur les bruits de ces dernières semaines.

Neymar au PSG la saison prochaine, ce sera donc très certainement le cas, avec la Coupe du monde au Qatar en vue au mois de novembre. Mais à Paris, on ne s’en cache pas, la crainte de perdre ensuite complètement Neymar, quel que soit le résultat du Brésil au Qatar, est réelle. Le risque est donc énorme pour le Paris SG, et Nasser Al-Khelaïfi s’en rend bien compte. Mais c’est aussi le cas pour les rares autres clubs européens qui songent à recruter Neymar, puisque désormais, le pari marketing et commercial est largement remis en cause par le risque sportif et le coût financier d’une telle opération.