Neymar prolongé au PSG, Al-Khelaïfi en pleure encore

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a-t-il bien fait de prolonger Neymar au printemps dernier ? Nasser Al-Khelaïfi est en train de se dire que non.

Tous les deux recrutés par le Paris Saint-Germain à l’été 2017, Neymar et Mbappé arrivaient en fin de contrat cet été. Si le Français est toujours en discussion pour prolonger ou rejoindre le Real Madrid, le Brésilien n’a pas ce problème. Au printemps dernier, il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Un évènement qui a été vu comme une belle victoire du club français, notamment par rapport au désir qu’avait le Brésilien de repartir à Barcelone en 2019, et au fait qu’il était encore il y a peu considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais depuis, les choses ne s’arrangent pas pour le numéro 10 du PSG, qui a nouveau connu de sérieuses blessures, des polémiques, et un rendement insuffisant, notamment dans les gros matchs. Résultat, pour la première fois depuis qu’il a signé, Neymar ne sera plus retenu à tout prix par le PSG.

Neymar encombre l'attaque du PSG

L’Emir du Qatar a tranché, et si une belle offre venait pour le prodige de Santos, elle sera étudiée sérieusement. Certes, Neymar est capable de faire encore de belles choses, mais par rapport à son énorme salaire pour encore quatre ans, et l’apport qu’il a sur le terrain, cela n’en vaut plus vraiment la peine aux yeux du PSG. De plus, sa présence peut aussi freiner le recrutement d’éléments importants en attaque, comme Mohamed Salah, Erling Haaland ou Robert Lewandowski, bien conscients que l’embouteillage va faire des dégâts si jamais ils signaient au Paris SG. Neymar peut-il donc réellement quitter le PSG ? La réponse est plutôt non affirme Don Balon, pour qui seul Newcastle pourrait réellement avoir les moyens et l’opportunité de le faire signer. Mais le club anglais ne peut pas lui offrir de Ligue des Champions, ni même un effectif capable de se battre pour le podium en Premier League dans un premier temps.

Al-Khelaïfi regrette la prolongation

En plus de cela, le Brésilien n’a pas spécialement envie de partir. Il a énormément apprécié l’arrivée de Lionel Messi, son ancien compère du FC Barcelone, et se plait dans le vestiaire très sud-américain du PSG. Il y gagne un salaire qu’il ne pourra pas toucher ailleurs, et se voit encore continuer quelques saisons au PSG avant de mettre le clignotant. Surtout, il estime que le club parisien lui offre un environnement parfait pour se préparer en vue de la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Neymar se plait donc au PSG, et il n’est pas question à ses yeux de partir. De quoi donner des gros regrets à Nasser Al-Khelaïfi, qui selon Don Balon regrette de s’être laissé berner en prolongeant le contrat de Neymar sur des conditions aussi avantageuses pour le Brésilien. Mais il est toujours facile de parler après. Surtout que cette prolongation avait été positivement accueillie à l’époque, avec alors l’objectif de retrouver un grand Neymar pour porter le PSG en Ligue des Champions.