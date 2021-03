Neymar : Pierre Ménès mise tout sur la star du PSG

Dans : PSG.

Battu par Nantes dimanche soir (1-2), le PSG devra montrer un tout autre visage contre l’OL dans une semaine au Groupama Stadium.

Si le Paris Saint-Germain revient de Lyon sans les trois points, le titre sera plus que jamais en grand danger dans la mesure où dans le même temps, Lille accueillera Nîmes. Pour le PSG, l’enjeu est donc de réagir dimanche contre l’OL, un adversaire qui lui a souvent posé de gros problèmes en Ligue 1 ces cinq dernières années. Un facteur X pourrait décider de l’issue de ce choc, à savoir le retour tant attendu de Neymar, éloigné des terrains depuis plus d’un mois. Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas caché que selon lui, le come-back de l’international brésilien du PSG pouvait être déterminant dans la course au titre acharnée qui oppose le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais et à Lille.

Le retour de Neymar salvateur pour le PSG ?

« Après cette 29e journée un peu folle où aucun des quatre premiers n’a gagné, Lille a désormais trois points d’avance sur le PSG et Lyon, et toujours sept sur Monaco. Pour le PSG, le championnat pourrait se jouer lors des deux prochaines journées, avec le déplacement à Lyon puis la réception de Lille. Il leur faudra prendre six points. En sont-ils capables ? Le retour de Neymar transformera-t-il le visage de cette équipe ? C’est l’un des nombreux suspenses qui nous attendent le week-end prochain… » a indiqué Pierre Ménès avant de brièvement évoqué le match décevant de Lille contre Monaco ce dimanche après-midi. « Aucune des deux n’a accepté de se déséquilibrer pour tenter de faire basculer la décision, même si l’ASM aurait finalement pu arracher la victoire dans les arrêts de jeu si Maignan n’avait pas sorti le grand jeu face à Jovetic ». Tout se jouera donc dans les prochaines semaines avec deux chocs à la suite pour le PSG en Ligue 1 face à l’OL puis contre Lille après la trêve internationale.