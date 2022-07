Neymar n'a rien perdu, il dribble la justice au Brésil

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Attendu devant la justice espagnole au mois d'octobre, Neymar a évité la double peine au Brésil où il était encore attendu au coin du bois pour fraude fiscale. La star du PSG peut respirer.

Poursuivi par la justice espagnole pour des irrégularités lors de son transfert de Santos au FC Barcelone, Neymar sera la star du procès médiatisé annoncé pour le mois d’octobre. En théorie, le joueur du PSG risque une peine de prison, une interdiction de pratiquer le football et une amende vertigineuse pour avoir voulu cacher le montant réel de son transfert afin de ne pas payer la société DIS qui possédait 40 % de ses droits. Concentré sur sa saison au PSG et sur la Coupe du monde au Qatar, Neymar n’avait pas besoin de ça, mais il ne peut pas non plus échapper éternellement à la procédure. Ce n’est pas la première fois que la justice se penche sur ses méthodes, qui lui ont déjà coûté des amendes vertigineuses.

PSG : Neymar en prison avant le Mondial, merci Barcelone https://t.co/R3pufPN08r — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2022

Autant dire que les avocats de Neymar ne chôment pas, mais ils ont au moins eu une victoire qui est loin d’être anodine. En effet, le numéro 10 du PSG faisait également l’objet d’une procédure au Brésil pour fraude fiscale, mais le tribunal régional a décidé d’abandonner les charges, annonce l'agence de presse EFE. C’était la deuxième fois que le « Ney » était poursuivi pour fraude fiscale dans son pays, et le Parquet avait proposé un accord pour éviter d’effectuer un procès qui pouvait aller jusqu’au pénal. Le tribunal a cependant jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour sceller un accord, et a annulé toute nouvelle poursuite sur la situation fiscale de Neymar.

Neymar repousse le paiement de ses amendes

Le joueur de la Seleçao aurait toujours des paiements en retard de sa première condamnation, mais les délais sont toujours dans la limite de l’acceptable, et empêchent toute nouvelle procédure d’être lancée. Condamné dans un premier temps à 35 millions d’euros d’amende pour des paiements non déclarés en 2011 et 2013, alors qu’il était encore un joueur de Santos, Neymar a depuis contracté une cohorte d’avocats pour faire réduire ce montant. Ce qu’il est parvenu à faire. Et pour le reste, le joueur du PSG fait largement trainer et échelonne les remboursements, ce que les procédures judiciaires de ses avocats permettent. Depuis 2020, une injonction est en cours, suspendant ainsi le paiement de son amende tant que le jugement définitif n’était pas rendu.

💫 @10Ronaldinho x @neymarjr 💫



History was being made 11 years ago today in the Brasileirão 🇧🇷 pic.twitter.com/Rpqi1YDQr2 — Flamengo (@Flamengo_en) July 27, 2022

Aux yeux de la justice, il n’y a donc pas de quoi précipiter une action, qui était de toute façon totalement indépendante de ce qui se passe en Espagne au sujet de son premier transfert. Mais dans l’entourage de Neymar, on estime que le joueur est doublement sanctionné pour la même faute, et le joueur estime devoir déjà payer une lourde amende en Espagne, pour la même raison que celle qui lui a aussi valu une condamnation au Brésil. Autant dire que le dossier est complexe et pas forcément près de se terminer, même si c’est pour un autre sujet que le numéro 10 du Paris SG va être sur le banc des accusés à l’automne prochain.