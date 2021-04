Neymar-Messi au PSG, Barcelone attaque

Dans : PSG.

Les révélations sur le contrat proposé par le PSG à Lionel Messi ont mis le FC Barcelone en alerte. Et le Barça espère toujours une réponse fatale en piquant Neymar à Paris.

En annonçant sur TNT Sports Brésil que Nasser Al-Khelaifi avait transmis une offre de contrat de deux ans plus une année en option à Lionel Messi, Marcelo Bechler a provoqué un séisme et pas qu’à Paris. Le journaliste qui avait révélé le départ de Neymar du FC Barcelone et sa signature à venir au PSG fait désormais figure de source sérieuse et cette annonce sur le sextuple Ballon d’Or ne peut être considérée comme une rumeur sans fondement. Pour Joan Laporta, qui a fait de la prolongation de Lionel Messi sa priorité numéro 1, on sait désormais qu’il va falloir offrir à ce dernier un projet sportif très sérieux pour qu'il reste, et pour cela il faut recruter de manière conséquente afin de renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Ce mercredi, la meilleure réponse au Paris Saint-Germain est clairement établie si l’on en croit le quotidien sportif catalan Sport.es. A sa Une, le média proche du FC Barcelone l’annonce sans détour, le Barça a lancé « L’opération Neymar » afin de faire revenir la star brésilienne du PSG.

Même si Neymar a confié à la veille du match contre Manchester City qu’il n’y avait que des détails à régler avant sa prolongation avec Paris, Joan Laporta est persuadé que tant que l’ancien joueur du Barça n’a pas signé son extension de contrat il y a de la place pour négocier. Car le président barcelonais est convaincu que pour retenir Lionel Messi, le come-back de Neymar serait un atout décisif. Pour Sport, ce qui permet de croire à cet invraisemblable scénario est que pour l’instant « Neymar retarde sa prolongation en espérant une offre du Barça, l’élection de Laporta facilite les négociations avec le PSG, que l’opération se fera lors de ce mercato ou jamais et que ce sera le signal pour Messi de rester ». Sur le papier, tout cela peut se tenir. Mais en 2021, et compte tenu de la situation financière du FC Barcelone, il semble tout de même complexe pour le club espagnol de réunir assez d’argent pour s’offrir le transfert de Neymar et renouveler Lionel Messi à un salaire digne de ce nom. Car ce dernier n’est clairement pas du genre à réduire ses exigences salariales juste pour le plaisir de Joan Laporta. L'opération Neymar n'est donc pas gagnée d'avance.