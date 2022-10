Neymar menacé, c'est la bagarre générale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suspendu vendredi soir pour le match du PSG à Ajaccio, Neymar sort d'une semaine agitée. Mais c'est loin des terrains de football que la star brésilienne fait parler de lui.

Neymar a occupé la rubriques juridique et politique plus que footballistique cette semaine, l’attaquant du Paris Saint-Germain passant l’essentiel de son temps à Barcelone et pas pour faire du tourisme ou revoir son ancien club. Convoqué par la justice espagnole dans le cadre du procès lié aux conditions de son transfert du Brésil au Barça, le joueur brésilien s’est expliqué en affirmant ne pas avoir réellement étudié les détails de cette opération. Mais Neymar a également été rattrapé par sa récente prise de position en faveur du président brésilien, Jair Bolsonaro. Certains s’étaient étonnés de voir celui qui était monté au créneau pour soutenir Vinicius Jr face aux insultes racistes, être un supporter d’un élu ouvertement raciste et homophobe. Mais Neymar ne s’est jamais dégonflé et a revendiqué ce soutien à Bolsonaro. Pour Lula, rival de l’actuel président brésilien, cette situation s’expliquerait simplement, Neymar serait sous le menace d’un procès fiscal dans son pays, et il aurait été contraint de soutenir Jair Bolsonaro.

Neymar et tranquille avec le fisc au Brésil

Face aux accusations de Lula, qui n’a évidemment pas apporté la moindre preuve d’une pression mise par son concurrent sur le numéro 10 du PSG et de la Seleçao, le clan Neymar a tapé du poing sur la table, lassé de voir le nom de l’attaquant être mêlé à cette histoire alors que le soutien à Jair Bolsonaro est clairement affiché par le joueur. « Suite à la déclaration fallacieuse qu'un des candidats à la présidence de la République a faite à la légère, nous le mettons au défi de prouver le contraire. L’affaire dont il parle a été classée en mars 2017 (...) Dans un moment important que traverse le pays, on n'attend pas d'un candidat à la présidence de la République des discours comme celui-ci, qui dépassent les limites raisonnables de la liberté d'expression », précise le clan Neymar. A une semaine d’une second tour, la tension est énorme au Brésil, le résultat du premier tour des élections ayant été nettement plus serré que cela n’avait été prévu par les observateurs qui pensaient que Lula allait vaincre au premier tour.

Pour Neymar, cette séquence est désormais terminée, puisque l'attaquant va retrouver le Paris Saint-Germain afin de préparer le très important match de Ligue des champions contre Haïfa, mardi soir au Parc des Princes. Un peu moins bien depuis deux ou trois matchs, Neymar aura à coeur de prouver qu'il ne s'est pas perdu dans ces histoires extra-sportives, lui qui a débuté la saison comme dans un rêve et veut arriver au sommet de sa forme pour le Mondial au Qatar dans un mois. A Ney, comme l'appelle Christophe Galtier, de confirmer que la page judiciaire et politique est définitivement tournée. Le PSG n'attend que cela.