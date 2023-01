Neymar, le PSG craint une catastrophe finale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis son retour du Mondial 2022, Neymar traîne sa misère avec le Paris Saint-Germain. La joueur brésilien est fantomatique et du côté du PSG on se demande s'il n'y a pas un sérieux problème.

Les champions de France connaissent un gros trou d’air depuis la reprise de la compétition, au point même que le PSG n’a plus vraiment de marge d’erreur sur Lens et l’OM au classement de Ligue 1. Christophe Galtier ne l’a pas caché, le club avait identifié cette période post-Mondial comme celle de tous les dangers, Paris devant impérativement réussir à reconnecter ses stars le plus vite possible avant de croiser une première fois le Bayern Munich en Ligue des champions. Pour l’instant, au sein du trio Neymar-Messi-Mbappé, seul le vice-champion du monde français paraît être déjà à 100% de ses capacités et de sa motivation. Lionel Messi a lui repris sans trop forcer son talent, mais au moins le septuple Ballon d’Or paraît concerné par le Paris Saint-Germain, même s’il a longuement fêté le titre mondial argentin. Non, le vrai souci majeur concerne Neymar. Car si le numéro 10 de la Seleçao et du PSG était au top avant le Mondial au Qatar, son retour est catastrophique.

Neymar et le PSG victimes du Brésil ?

Blessé durant la Coupe du Monde, Neymar était revenu pendant la compétition, mais il n’avait pas empêché l’élimination du Brésil. Une vraie catastrophe pour l’attaquant de 30 ans qui pensait que le Mondial lui tendait les bras, suite aux efforts qu’il avait faits pour être au meilleur de sa forme. Malgré une vraie pause après cette sortie de route anticipée de la Seleçao à Doha, c’est un Neymar froissé qui est revenu à Paris. Dès son premier match, il a vu rouge en se faisant expulser stupidement contre Strasbourg, et après sa suspension, ses prestations ont été totalement désastreuses, à l’image de celle de dimanche dernier à Rennes, où Neymar a été nullissime, au point de provoquer une énorme polémique autour de son souhait de réellement jouer sous le maillot du PSG. Mais le club a peut-être une explication.

En effet, pour forcer son retour lors du Mondial, après sa grosse blessure à la cheville contre la Serbie, le staff médical du Brésil n’a pas hésité à multiplier les infiltrations, et cela ne serait pas anodin. Selon Hugo Delom, le Paris Saint-Germain se demande si la Seleçao n’a pas envoyé Neymar dans le mur avec ce traitement de cheval. « A 23 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février), les foyers d'inquiétude sont nombreux. Le premier d'entre eux concerne l'état de la cheville de Neymar. Le Brésilien éprouve les pires difficultés à retrouver du rythme. Les infiltrations subies lors du Mondial pèsent et font douter. En interne, on s'interroge sur le délai nécessaire pour que le maître à jouer retrouve la forme », explique le journaliste du quotidien sportif. Cependant, les supporters du PSG ont quand même du mal à tout mettre sur le dos de l'équipe du Brésil.

Et le penalty manqué par Neymar en amical contre une sélection saoudienne, un exercice où le Brésilien est le meilleur du monde, a remis de l'huile sur le feu au moment où certains rappellent que cette période de l'année est toujours problématique, et pas que pour des raisons sportives. « C'est la presse et peut être romancé, mais ce qu'on lit depuis dimanche n'est pas rassurant. Le seul plan serait d'y aller à l'orgueil et à la pédagogie ? En effet, on peut craindre le pire », « On en peut plus... toujours des problèmes avec lui (même quand ce n’est pas forcément voulu de sa part) faut trop le vendre à Chelsea avant qu'il soit trop tard même si c'est un jouer exceptionnel y'a trop d'inconstance avec lui », « C'est bientôt le Carnaval de Rio et l'anniversaire de sa sœur. Tous les ans, il fait la même », « Après les images de sa cheville, le voir revenir aussi vite en CDM était très inquiétant pr son retour à paris malheureusement cela se confirme. Pas à son aise techniquement, alors qu’il était à son top depuis le début de saison offensivement et faisait les retours défensifs », « Il faut le virer comme ça le duo Mbappe-Messi sera à 100% », il est clair que chez les supporters brésiliens on a déjà dépassé le stade des doutes concernant Neymar.