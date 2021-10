Neymar le mauvais payeur, il attaque en justice une chanteuse

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Souvent sous le feu des critiques ces dernières semaines, que ce soit quand il porte le maillot du Paris Saint-Germain ou du Brésil, Neymar a vraiment de plus en plus de mal à supporter cette pression incessante.

Neymar vit une saison compliquée. Loin de son meilleur niveau, l'international brésilien n’est presque plus décisif avec le PSG. Auteur d’un seul but et de deux passes décisives en huit matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le joueur de 29 ans n’est pas vraiment à la hauteur des attentes du côté de Paris, où son transfert record de 222 millions d’euros est toujours critiqué. Par contre, avec le Brésil, Neymar répond bel et bien toujours présent depuis la reprise. Durant les deux premières trêves internationales de la saison, l’attaquant a effectivement offert du spectacle aux suiveurs de la Seleçao. Si le Brésil est en bonne place dans son groupe de qualifications pour la Coupe du Monde 2022, c’est en grande partie grâce à Neymar. En septembre dernier, il avait notamment réalisé un match plein face au Pérou (2-0), avec un but et une passe.

« Neymar me semble jusqu'à présent être une promesse en tant que sportif et une déception comme citoyen »

Une rencontre après laquelle il n’avait pas hésité à sortir de ses gonds pour défendre son état de forme : « Je suis très heureux de détenir le record de buts des éliminatoires, d'être le meilleur passeur avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne et bientôt, si tout se passe bien, de dépasser Pelé. Je ne sais plus ce que je fois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar ». Dans la foulée de cette sortie médiatique, Neymar avait reçu un tas de critiques… Par exemple, Zélia Duncan n’avait pas hésité à dégainer sur ses réseaux sociaux. « Je ne suis pas dans le football, mais Neymar me semble jusqu'à présent être une promesse en tant que sportif et une déception comme citoyen. Vous voulez du respect ? Faites bonne impression. Ah, et payez vos impôts ! », avait lancé la chanteuse brésilienne sur son compte Twitter.

Une attaque qui n’a pas du tout plu au clan Neymar. Puisque selon les dernières informations d’UOL, les avocats de Neymar « ont entrepris une assignation » en justice à l’encontre de Zélia Duncan. Sachant que ce message a porté « atteinte à l’honneur » du footballeur de 29 ans, les avocats demandent donc des comptes à travers un « questionnaire à onze entrées ». À l’intérieur de celui-ci, une interrogation retient notamment l’attention : « A-t-elle eu accès aux dossiers d'une procédure administrative fiscale, d'une mesure d'exécution fiscale ou d'une procédure ou d'un processus d'une autre nature pour pouvoir faire ladite déclaration et la publier sur son réseau social ? ».

Si l’affaire sera à suivre de près au cours des prochains mois, cette histoire montre quand même que Neymar a de plus en plus de mal à supporter les critiques, que ce soit à Paris ou dans son pays. Son activité sur les réseaux sociaux laisse parfois penser qu'il se la coule douce et qu'il ne travaille pas. Pour preuve, l’une de ses dernières stories sur Instagram sur laquelle on le voit avec un bon verre de vin. Une communication hasardeuse qui est vivement critiquée par les suiveurs du PSG, sachant que Neymar fait plus plus parler de lui pour son côté extra-sportif que pour ses performances sur les terrains de L1 ou de Ligue des Champions… Mais il y a une chose que Neymar ne laisse pas passer, ce sont les accusations sur d'éventuelles malversations sans réelles preuves.