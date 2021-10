Neymar le « clochard », Cyril Hanouna est là !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Interviewé par L’Equipe et RMC, Kylian Mbappé a assumé ses propos à l’encontre de Neymar, qu’il a traité de « clochard » pendant PSG-Montpellier.

Remonté contre la star brésilienne ce jour-là, Kylian Mbappé avait laissé exploser sa frustration au moment de son remplacement. En discussions avec Idrissa Gueye sur le banc, l’international français avait alors traité Neymar de « clochard », ce qu’il a assumé. « Oui, oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera » a lancé très calmement Kylian Mbappé dans L’Equipe.

"Ce clochard, il me fait pas la passe"@RothenJerome revient son interview avec Kylian Mbappé et son rapport avec Neymar ! #TPMP pic.twitter.com/PRCPXwhfrR — TPMP (@TPMP) October 5, 2021

La veille, la star du PSG et de l’Equipe de France avait tenu des propos similaires dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. A l’origine de cet entretien avec Kylian Mbappé, Jérôme Rothen a été invité chez Cyril Hanouna pour s’exprimer sur la polémique entre les deux stars du Paris SG. « Les gens qui ne sont pas dans le foot peuvent avoir du mal à comprendre et pensent qu’il dénigre son coéquipier en le traitant de clochard » a expliqué l’ancien milieu gauche du Paris Saint-Germain au sujet de Neymar et de Kylian Mbappé.

Rien de choquant selon Jérôme Rothen

Et l’animateur de « Rothen s’enflamme » de conclure. « En plus, Neymar est un joueur majeur du Paris Saint-Germain. Mais des choses dans un vestiaire et sur un terrain, il s’en dit beaucoup. Dans le cas de Neymar et Mbappé, il n’y a pas eu d’insultes. Mais cela peut arriver, ça m’est arrivé à moi sur le terrain à l’époque de dépasser les bornes. J’en ai dit des bonnes à Pauleta à l’époque, heureusement qu’il n’y avait pas les réseaux sociaux car j’aurais été puni ». L’invitation de Jérôme Rothen dans « Touche pas à mon poste » prouve si cela était nécessaire que l’actualité de Mbappé, de Neymar et du PSG dépasse largement les frontières du football et qu’une telle polémique fait réagir toutes les sphères de la société.

Ça, ce n’est pas une attitude de clochard ! #Mbappé pic.twitter.com/RyXK34W83V — Laurie Delhostal (@ldelhostal) October 5, 2021

Il n’y a toutefois plus de tension entre Kylian Mbappé et Neymar. La preuve, l’attaquant français de 22 ans est focalisé sur son entente avec le Brésilien ainsi qu’avec Lionel Messi pour faire briller le trio de rêve qu’ils forment maintenant au PSG. « À nous de mettre tous les ingrédients, à chacun de mettre de l'eau dans son vin pour aider cette équipe et que le collectif ressorte pour gagner des trophées. Quand tu joues seulement avec des grands joueurs, tu dois faire des concessions » souffle notamment Kylian Mbappé, qui a en revanche reconnu que cela ne lui posait aucun problème de défendre davantage et de courir comme un fou pour compenser le peu d’activité défensive de Lionel Messi.

Et maintenant, un trio à peaufiner avec Messi et Neymar

Il n’y a désormais plus qu’à attendre pour voir si le trio composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé guidera le Paris SG vers la victoire. Pour l’heure, il est clair que les trois hommes n’ont pas encore brillé comme Mauricio Pochettino le souhaite. Face à Rennes, leur association n’a pas livré un bon résultat, pas plus que face à Manchester City en Ligue des Champions, où les trois hommes n’ont pas réussi à beaucoup se trouver malgré le succès obtenu par le Paris Saint-Germain. Une complémentarité va devoir se créer et les individualités vont devoir être au top pour faire briller ce collectif. Cela concerne notamment Neymar, totalement hors de forme et dont les mauvais matchs à répétition commencent sérieusement à inquiéter les supporters et les observateurs du PSG.