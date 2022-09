Neymar lâchement insulté, les fans de l’OM choquent à Londres

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La rivalité entre l'OM et le PSG s'est invités en Ligue des Champions cette semaine. Neymar a pris cher dans le cortège marseillais à l'occasion du match à Tottenham.

Sale journée ce mercredi pour les supporters de l’OM, qui ont vu leur équipe connaitre une nouvelle déconvenue en Ligue des Champions, la 15e sur les 16 derniers matchs tout de même. Malgré les belles choses montrées, notamment à 11 contre 11, le résultat est sans appel avec cette défaite 2-0 qui empêche déjà de prendre un bon départ. Même si l’OM ne misait pas forcément sur des points sur le terrain de Tottenham, l’espoir était né après le recrutement et les bons premiers matchs cette saison. Résultat, le contingent olympien était bien musclé à Londres, avec le débarquement de plus de 1000 marseillais pour soutenir leur équipe. Situé dans une partie latérale du stade, les fans olympiens ont tout tenté pour porter leur équipe. Pendant le match, ils avaient devant eux un certain Joey Barton, actuellement manager de Bristol Rovers en D4 anglaise.

Ancien joueur de l’OM, l’Anglais ne manque jamais une occasion de rappeler son cours passé marseillais, et de se mettre les fans dans la poche. Quand il jouait encore, il s’en était pris à Zlatan Ibrahimovic et son long nez, avant d’insulter Thiago Silva et son manque de « cojones » dans les grands matchs. Ce mercredi, présent dans un pub où se regroupaient des fans de l’OM, puis dans le cortège marseillais avant la rencontre, Joey Barton s’est lâché. Interrogé dans une vidéo par l’un des supporters provençaux, il a dit ce qu’il pensait de Neymar sans aucune retenue, et en montrant qu’il avait bien assimilé quelques mots de base de la langue française lors de son séjour. « Neymar ? Fils de p… » a tout simplement lancé Joey Barton, qui a même choqué son interlocuteur, qui s’attendait à un petit tacle, mais pas forcément à une attaque assez frontale. Néanmoins, en le lançant sur un joueur star du PSG alors que l'OM va affronter Tottenham, le buzzer en herbe savait très bien ce qu'il avait de grandes chances d'obtenir. Et ça n'a pas manqué.

Richarlison a déjà vengé Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

Toujours très attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Neymar va probablement avoir vent de cette attaque anglaise. Pas besoin d’aller chercher bien loin pour trouver une réponse toutefois, puisque l’un de ses meilleurs amis dans le football, Richarlison, l’a déjà vengé en inscrivant les deux buts de la victoire de Tottenham face à l’OM ce mercredi soir. C’est donc sans vraiment sourciller que le joueur du PSG va traverser cette polémique, même si Barton va lui voir sa cote auprès des supporters marseillais qui auraient pu l’oublier, remonter une nouvelle fois.