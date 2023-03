Neymar insupportable, il nargue le PSG

Dans : PSG.

Encore blessé et donc décevant sur l'ensemble de la saison, Neymar sait que le PSG va tenter de le pousser dehors cet été. Ce sera impossible, et le Brésilien n'est pas dérangé une seule seconde, lui qui se voit bien finir sa carrière à Paris.

Actuellement en rééducation après son opération à la cheville, Neymar ne reviendra pas au Paris SG avant le début de la saison prochaine. Une énorme pause de plus dans sa carrière, pour un joueur qui passe à peine au-dessus de la barre des 50 % des matchs disputés avec Paris depuis qu’il a signé dans la capitale en 2017. Même s’il y a eu l’éclaircie de la finale de la Ligue des Champions 2020, le bilan est forcément décevant. Et encore, ce n’est pas la note finale. Car Neymar possède encore quatre ans de contrat avec le PSG, ce qui peut vite se transformer en éternité si jamais l’ancien prodige de Santos ne redresse pas la barre.

Neymar agace jusqu'au staff technique du PSG

L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait tenté de s’en séparer, mais très timidement. Le Daily Mail confirme ainsi qu’un seul club a réellement essayé de faire signer Neymar, sans parvenir à ses fins. Il s’agissait de Newcastle, qui aurait pu se mettre au niveau financièrement, mais n’avait pas la Ligue des Champions à proposer au numéro 10 parisien. Et surtout, Neymar n’avait absolument aucune intention de quitter le PSG, désirant se préparer au mieux pour la Coupe du monde, et le faire dans un club où il savait comment les choses allaient se passer en première partie de saison.

Après une saison forcément décevante sur un plan collectif et individuel, la question va de nouveau se poser l’été prochain. Le PSG va-t-il aller au bout de sa démarche et tout faire pour se séparer de Neymar ? Selon Calcio Mercato, c’est une forte possibilité tant une partie des dirigeants du club de la capitale n’en peut plus des problèmes provoqués par le Brésilien, et de la mauvaise influence qu’il possède sur le vestiaire. Même le staff technique aurait du mal avec son manque de sérieux à l’entrainement, tandis que les supporters ne pleureront certainement pas trop un éventuel départ si cela permet de mettre sur pied une équipe autour de Kylian Mbappé, et peut-être plus attachée au blason du club parisien que le « Ney ».

Neymar à la retraite après le PSG ?

Tout pourrait donc se mettre en place, mais cela risque d’être totalement inutile. Le média britannique The Athletic vient confirmer la tendance de ces dernières semaines, à savoir que Neymar se sent très bien à Paris et au PSG, et qu’il n’a aucunement l’intention de partir du club de la capitale. Il envisage même d’y jouer jusqu’au bout de son contrat, ce qui pourrait faire enrager Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier sait très bien que, si l’ancien barcelonais le veut, il peut refuser toutes les offres au monde, son salaire n’étant désormais plus en adéquation avec son niveau de jeu. Et c’est bien ce que compte faire Neymar dans les prochaines années. Alors, à moins d’un coup de force en provenance du Qatar, l’insupportable numéro 10 est parti pour porter le maillot parisien encore de longues saisons.