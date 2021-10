Neymar humilie Mauro Icardi gratuitement

Dans : PSG.

Même s’il est plutôt proche du groupe sud-américain au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi s’est fait chambrer pour sa tenue lors de Fashion Week de Paris. Avec Neymar comme moqueur numéro un.

Alors que la plupart de ses coéquipiers jouent actuellement un peu partout à travers le monde dans leurs sélections respectives, Mauro Icardi, lui, passe du bon temps avec sa famille. Pas convoqué par Lionel Scaloni en Argentine pour disputer les matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 aux côtés de Lionel Messi, le joueur 28 ans a donc profité d’un petit moment de pause pour assister à la Fashion Week de Paris. Si certains de ses coéquipiers, comme Neymar ou Marco Verratti, avaient assisté au défilé de la marque Balmain la semaine dernière, Icardi était lui à l’évènement de Louis Vuitton. Il y a quelques jours, l’ancien capitaine de l’Inter Milan s’est effectivement rendu au Musée du Louvre pour être au coeur du monde de la mode.

« Tu étais comme ça ? Vraiment ? »

En parlant de mode, celle d’Icardi est toujours aussi spéciale. Parfois habillé en chasseur, l'Argentin a sorti une tenue vestimentaire un peu déjantée pour l’occasion. Pris en photo avec sa femme Wanda Nara, vêtue tout de noir, Icardi s’est effectivement présenté avec un béret, un blouson sans manche marronnasse et un pantalon bleu foncé assez large. Un style qui a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Déjà parce que ce post Instagram d’Icardi a été liké par plus de 200 000 personnes. Mais aussi et surtout parce que Neymar a sauté sur l’occasion pour chambrer son ami. « Tu étais comme ça ? Vraiment ? », a lâché l’attaquant brésilien sous la photo d’Icardi. Deux questions auxquelles l’avant-centre a répondu avec des émojis fous et un coeur rouge…

Icardi, le souffre-douleur du PSG ?

Avec ce chambrage en règle, qui a fait marrer tout le monde, Neymar et Icardi prouvent en tout cas que l’ambiance est bonne au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino. Malgré tout, cela montre quand même qu’Icardi est peut-être la cible préférée des stars du PSG. Ce qui n’aurait rien d’étonnant, vu que depuis un an, Icardi n’est que l’ombre de lui-même sur le terrain. Freiné par de nombreuses blessures la saison passée, l’Argentin est actuellement le cinquième larron du PSG, derrière les quatre fantastiques que sont Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et Angel Di Maria. Auteur de 10 matchs durant cet exercice 2021-2022, Icardi a quand même été l’un des hommes forts du début de saison. Mais depuis son but victorieux inscrit contre l’OL le 19 septembre dernier (2-1), l’Argentin n’a plus retrouvé le chemin des filets. Remplaçant, Icardi fait donc presque plus parler de lui dans la case people que dans la rubrique PSG… Ce qui n’est jamais vraiment bon signe.

Un départ lors du prochain mercato ?

En même temps, Icardi a perdu beaucoup de crédit ces derniers mois. Définitivement transféré à Paris contre un chèque de 50 millions d’euros durant l’été 2020, l’attaquant n’a pas répondu aux grandes attentes placées en lui. Derrière Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG, Icardi pourrait donc avoir des envies d’ailleurs au cours du prochain mercato. Désireux de retourner en Série A l’été dernier, le mari de Wanda Nara avait finalement décidé de rester au PSG, où son contrat jusqu’en 2024 est très bon.

Il y a quelques heures, Icardi a d’ailleurs été annoncé dans le viseur de Newcastle, le club anglais venant d’être racheté par l’Arabie Saoudite. Si ce n’est encore qu’une rumeur, cela prouve qu’Icardi est potentiellement sur le marché. En tout cas, le PSG ne cracherait pas sur un départ de son buteur. Pas sûr que ses coéquipiers sud-américains en disent autant. Car même si Icardi a été en froid avec Messi par le passé, à cause de Maxi Lopez, l’ex de Wanda et le grand ami de la Pulga, l’Argentin fait partie du clan fort du PSG. Et ce n’est pas ce dernier chambrage autour de la Fashion Week qui va prouver le contraire.