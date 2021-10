PSG : Icardi et Navas à Newcastle, l’Arabie Saoudite provoque le Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Personne ne l’avait vu venir, mais le Fonds souverain d'Arabie Saoudite a officiellement racheté le club anglais de Newcastle ce jeudi.

La vente de Newcastle au Fonds souverain d’Arabie Saoudite avait été proche de se conclure au printemps dernier, mais le projet de rachat avait finalement capoté. Cette fois, c’est la bonne pour l’Arabie Saoudite, qui a officiellement pris le contrôle de Newcastle. Et sans surprise, les nouveaux dirigeants des Magpies ont des ambitions à la hauteur de leurs moyens financiers. « Notre ambition s'aligne sur celle des fans : créer une équipe régulièrement performante, qui se bat pour des trophées majeurs et suscite la fierté dans le monde entier », a d’ores et déjà fait savoir Amanda Staveley, directrice générale de PCP Capital Partners, présente dans le consortium des futurs propriétaires.

Newcastle provoque déjà le Qatar

A en croire les informations obtenues par le site Fichajes.net, il est clair que les ambitions de Newcastle sur le marché des transferts sont très élevées. Et logiquement, les premières rumeurs fusent dans l’optique du mercato hivernal. Le média croit par exemple savoir que deux joueurs du Paris SG, dont les dirigeants qataris sont les ennemis géopolitiques de l’Arabie Saoudite, sont ciblés par les Magpies. Il s’agit de Keylor Navas, en concurrence avec Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison au PSG, ainsi que de Mauro Icardi.

L’international argentin était proche de quitter Paris cet été mais un retour en Série A n’avait finalement pas été possible. Que penserait l’ex-capitaine de l’Inter Milan d’une pige en Angleterre, un championnat qu’il ne connait pas encore ? En attendant de savoir combien Newcastle sera prêt à miser pour s’offrir les deux stars du PSG, d’autres rumeurs prestigieuses circulent. Le club anglais aurait par ailleurs manifesté son intérêt pour Philippe Coutinho, en manque de temps de jeu au FC Barcelone, et que les Blaugrana aimeraient vendre pour continuer de diminuer sa masse salariale. Des premières pistes qui ont de quoi faire rêver les supporters de Newcastle, alors que le nom d'Antonio Conte est murmuré pour remplacer le manager actuel Steve Bruce.