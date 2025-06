Neymar expulsé et déprimé, le PSG l'a flingué

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Expulsé lors du dernier match de Santos face à Botafogo Neymar enchaîne les piètres prestations et se fait vivement critiquer, notamment par Walter Casagrande qui considère que son départ au PSG en 2017 a gâché sa carrière.

L'hiver dernier, Neymar et Al-Hilal mettaient conjointement un terme à leur aventure commune pour permettre au Brésilien de retrouver son premier amour. Le 30 janvier 2025, il faisait alors son retour à Santos, dans une forme plutôt bonne. Forcément, après son passage délicat en Arabie saoudite, l'international auriverde avait tout intérêt à faire un retour progressif sur les terrains brésiliens. Après trois matchs de mise en jambes, il a enchaîné les prestations de très haute facture avant de se faire à nouveau stopper par des blessures. Depuis son retour sur les pelouses le 23 mai dernier, le rêve de le revoir porter le maillot de son club formateur s'est transformé en cauchemar. A tel point que Walter Casagrande, ancien attaquant brésilien, a sorti la sulfateuse pour critiquer vivement l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, expulsé lors du dernier match de Santos.

« Neymar a tout perdu en arrivant au PSG »

Le Brésil c’est sérieux, Ancelotti recale Neymar https://t.co/BqL4342OI4 — Foot01.com (@Foot01_com) May 27, 2025

« Neymar n'a aucun débouché dans les grandes équipes européennes. Ce serait un investissement extrêmement risqué, comme celui de Santos. Je ne crois pas en Neymar. Il était fantastique à Santos quand il a débuté, et à Barcelone, il était merveilleux. Mais il a tout perdu en arrivant au PSG, il a perdu cette étincelle dans ses yeux. Il a perdu cet objectif de devenir le meilleur du monde, de gagner. Au PSG, il prenait son envol, s'élançait, changeait de direction, dribblait à deux, trois, quatre… Mais il préférait jouer avec des joueurs efficaces plutôt que de prendre des décisions. Et cela a commencé à décliner au fil des blessures. Il a perdu de la vitesse, de la masse musculaire et de l'explosivité, à chaque blessure et à chaque récupération mal effectuée. Aujourd'hui, nous voyons un Neymar sans accélération, sans explosivité musculaire, sans force », a lâché Walter Casagrande dans des propos rapportés par ESPN.

Neymar n'aura clairement pas réussi son retour dans son club formateur. Son expulsion à la 76e minute du match face à Botafogo est clairement la goutte de trop. Un match qui était probablement son dernier à Santos puisqu'il devra purger sa suspension contre Fortaleza, dernier match avant la trêve au Brésil. Une pige avec un club disputant la Coupe du monde des clubs, comme les Mexicains de Toluca, est évoquée, mais le coeur ne semble plus y être.