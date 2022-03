Neymar et le PSG, c'est la fin et c'est très moche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Moins d’un an après sa prolongation, Neymar est au plus mal avec le PSG. Il n'est plus impliqué et semble tout faire pour se faire virer.

L’élimination face au Real Madrid a provoqué un énorme crash au sein du Paris Saint-Germain, qui n’a plus grand chose à voir avec l’équipe qui marchait sur la Ligue 1 et visait le titre européen au début du mois. Comme à chaque élimination prématurée, le moral n’est plus au rendez-vous, et la défaite 3-0 face à Monaco l’illustre parfaitement. Cela ne devrait pas empêcher le PSG d’aller chercher le 10e titre, avec notamment quelques matchs à venir contre les équipes de bas du tableau, mais cela ne règlera pas l’énorme problème qui arrive.

Neymar et Netflix, les supporters n'en peuvent plus

En effet, Neymar, qui a eu toutes les peines du monde à revenir de sa dernière blessure, a totalement lâché prise après l’humiliation subie à Santiago Bernabeu. Le numéro 10 du PSG ne retrouve pas la forme ou son célèbre coup de rein qui permet d’effacer les adversaires, et son attitude provoque des critiques de plus en plus vives. Largement conspué par le Parc des Princes face à Bordeaux, il n’a pas digéré aussi bien ces sifflets que Lionel Messi, et estime en être injustement la victime. Pourtant, selon Daniel Riolo, le divorce est total avec les fans, qui n’en peuvent plus de lui. « Les supporters du PSG n’en ont rien à cirer des simagrées de Neymar. C’est “dégage et lâche-nous, parce que tu es en train de pourrir le club.” Les supporters du PSG n’en ont rien à cirer qu’il n’aille pas bien, de son documentaire Netflix et tout. Il faut lui signer son chèque et qu’il parte », a livré le polémiste de RMC, avant de se lancer dans des accusations beaucoup plus sérieuses.

L'état de Neymar à l'entrainement...

Neymar a donné sa vie pour revenir contre le Réal… logique qu’il se traîne comme un joueur de DH sur le terrain… et pardon pour les joueurs de DH. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 20, 2022

Pour Daniel Riolo, Neymar n’est plus un joueur de football dans sa tête, et cela se ressent au quotidien avec le PSG. Le ballon ne l’intéresse plus, et son goût pour les nuits animées prévaut par rapport à son travail. « Il est en train de faire beaucoup de mal à l’intérieur du club. Il ne s’entraine quasiment plus. Neymar arrive limite alcoolisé à l’entraînement. Il va au règlement de compte avec le club. Il est en rupture totale avec le vestiaire. Neymar a donné sa vie pour revenir contre le Real, logique qu’il se traîne comme un joueur de DH sur le terrain… et pardon pour les joueurs de DH », a balancé le consultant de l’After Foot, pour qui Neymar va clairement tenté de pourrir le vestiaire et de saboter la fin de saison du PSG. Peut-être pour mieux se diriger vers la sortie. Une chose qui semblait impensable il y a quelques semaines, surtout avec un énorme contrat et un salaire vertigineux. Mais que cette fin de saison risque d’être longue pour le PSG.