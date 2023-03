Neymar et le PSG c’est fini et il le sait

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va chercher à mettre fin au fiasco Neymar cet été. Le Brésilien sera difficile à pousser dehors, mais même chez ses proches, on avoue que la situation devient difficile à tenir.

Encore sous contrat longue durée avec le Paris SG, Neymar sait toutefois que son passage dans la capitale française est loin de faire l’unanimité. Il avait déjà essuyé de vives critiques en 2019 quand il avait voulu quitter le club pour retourner à Barcelone. La rédemption aura fonctionné quelques temps, mais désormais, ses mauvaises habitudes, ses blessures récurrentes et son niveau de jeu quand il est sur le terrain, ne permettent pas au PSG d’en avoir pour son argent.

Deux énormes conditions pour le départ de Neymar

L’été dernier, le Paris SG avait envisagé de s’en séparer, ce qui avait mis le Brésilien en colère, et des sous-entendus dans la presse étaient apparus comme quoi Kylian Mbappé serait derrière cette mise à l’écart. La saison qui se déroule actuellement ne risque pas de faire évoluer la situation du « Ney » à Paris, bien au contraire. Désormais, son départ forcé est de plus en plus souvent évoqué, même si ce sera très difficile à accomplir. Il faut bien évidemment l’accord d’un joueur sous contrat jusqu’en juin 2027, et aussi lui trouver un point de chute alors que les clubs européens ne se battent plus vraiment pour avoir Neymar dans leur effectif.

Néanmoins, le constat est implacable, et même l’un de ses amis proches, ancien joueur et éphémère dirigeant du PSG, le reconnait. Pour Maxwell, l’aventure entre Neymar et Paris est difficile à se poursuivre dans de telles conditions. « J’ai participé à son arrivée. C’est difficile, c’est un joueur super émotionnel. Il a besoin de sentir les relations humaines et je pense qu’à Paris, ils ont beaucoup donné et beaucoup attendu. Ça devient un peu difficile pour lui », a reconnu l’ancien défenseur dans un entretien sur Canal+.

Une saison pleine de Neymar au PSG, c'est pour quand ?

Une confidence qui en dit long car le joueur révélé à l’Ajax Amsterdam puis au FC Barcelone avoue avoir toujours de bons contacts avec Neymar et lui souhaite de réussir enfin une bonne saison pleine avec le PSG. Il n’est pas certain que cela arrive, alors que la situation se complique chaque mois. Et avec cette blessure à la cheville et cette opération, Neymar n’a même pas la possibilité de redorer ses statistiques, lui qui est toujours en ligne de flottaison avec la barre des 50 % de matchs officiels joués avec le PSG depuis qu’il y a signé en 2017. Une statistique qui horripile les dirigeants et les supporters, qui ne voient pas vraiment les choses s’arranger à ce niveau à l’avenir.

Néanmoins, la réalité est pour le moment bien là, et Neymar est blessé et difficilement vendable cet été. A moins que tout le monde décide de mettre fin à cette situation qui pourrait devenir intenable si jamais l’aventure du Brésilien au PSG devait se poursuivre sans réelle amélioration dans son comportement et ses performances.