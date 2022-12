Neymar est prêt à tout arrêter pendant un an !

Dans : PSG.

Sous le choc de l'élimination du Brésil lors du Mondial 2022 face à la Croatie, Neymar n'arrive pas à se remettre. Et la star serait même prête à tourner la page pendant quelques mois, totalement abasourdie par ce fiasco.

On a souvent vu Neymar en larmes ces dernières saisons, souvent pour des blessures, parfois pour des résultats sportifs. Après la finale de la Ligue des champions perdue par le PSG contre le Bayern Munich, la star brésilienne avait éclaté en sanglots, mais il s’en était vite remis. Mais suite à l’élimination du Brésil face à la Croatie en quart de finale du Mondial 2022, après un scénario cruel et malgré son but somptueux, la peine du joueur brésilien était phénoménale, Neymar ne masquant pas sa détresse sur la pelouse du stade de Doha, quitte à faire plaisir à ses détracteurs. Cependant, cette fois, la douleur de l’attaquant parisien est durable, et la presse brésilienne relate notamment des échanges entre différents joueurs de la Seleçao, dont Neymar, et la vraie peine de ce dernier depuis que la formation sud-américaine a quitté le Qatar. Sur Instagram, le numéro 10 du Brésil a évoqué ses échanges avec Thiago Silva, Marquinhos et Rodrygo et on comprend mieux son désespoir.

Neymar en pleine dépression au Brésil

Si Neymar est bien dans le dur, Thiago Silva, lui aussi hypersensible, avoue sa détresse. « C’est pire que ce que j’imaginais. J’en peux plus. Je n’arrive pas à croire qu’on a perdu. À chaque fois que j’y pense, ça me donne envie de pleurer », écrit le défenseur de Chelsea, tandis que Rodrygo s’excuse lui d’avoir raté son tir au but au début de la séance. « Tu es un crack et seuls ceux qui tentent ratent des penalties. Tu n’as pas besoin de t’excuser, mais la prochaine fois je t’apprends à les frapper », s’amuse un peu Neymar. Ces échanges ne masquent pas la désolation qui s’est emparée des joueurs brésiliens, et cela relance les rumeurs sur la possibilité que la star de la Seleçao puisse se mettre à l’écart pendant au moins quelques mois, lassé de cette pression et sous le coup de cette élimination, alors qu’il visait une sixième étoile avec le Brésil.

Sur Europe 1, Eric Frosio, correspondant au Brésil pour plusieurs médias, avoue que la question d’une retraite de Neymar se pose désormais. « C’est la dépression totale, il est vraiment au fond du trou. Sur les réseaux sociaux, il parle de drame psychologique et il va mettre beaucoup beaucoup de temps à s’en remettre et je veux bien le croire. Neymar a fait des efforts depuis 6 mois pour atteindre cet objectif, et finalement tout s’est mal goupillé avec d’abord cette blessure à la cheville et puis cette élimination dramatique. Est-ce qu’il va continuer ? Moi j’en doute. Il va s’accorder un temps de réflexion, je ne pense pas qu’il sera convoqué en février-mars 2023. Il ne débutera pas le nouveau cycle, dont on ignore avec quel sélectionneur ce sera. Je vois bien Neymar prendre une ou deux saisons de recul avant de réapparaître. Mais on est plus proche de cela que d’un retour avec la Seleçao », explique le journaliste le mieux informé de France sur l’équipe de Brésil.

Du côté du Paris Saint-Germain, on est forcément très attentif et très sensible à tout ce qui concerne Neymar. Car on l'a vu depuis le début de l'actuelle saison, avec un Ney au mieux de sa forme, ce qui était le cas, alors les champions de France ont un rendement largement supérieur. Mais si le numéro 10 revient avec le moral dans les chaussettes, cela risque d'être nettement plus compliqué, d'autant plus s'il renonce à la Seleçao. S'il revient sans blessure du Brésil, le choc psychologique pourrait tout de même avoir fait des dégâts. En attendant de savoir comment Kylian Mbappé et Lionel Messi, toujours en lice dans le Mondial 2022, vont eux revenir du Qatar.