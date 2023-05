Neymar en Arabie Saoudite, Paris n'a pas le choix

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Décidé à se séparer de Neymar, le PSG paraît avoir une chance d'y parvenir puisque le joueur brésilien aurait également décidé de mettre un terme à sa carrière parisienne. Mais il faut désormais trouver un club de foot qui voudra et pourra s'offrir le numéro 10.

Qu’il est loin le temps où c’était l’allégresse générale chez les supporters parisien lorsqu’au coeur de l’été 2017 le Paris Saint-Germain annonçait la signature de Neymar en provenance du Barça. Six ans plus tard, c’est même avec du goudron et des plumes que certains fans du PSG sont prêts à virer l’attaquant brésilien, au point d’aller manifester devant le domicile du joueur. Un incident qui a choqué Neymar, puisqu'à présent l’international brésilien accepte l’idée d’un départ alors qu’il a encore quatre ans de contrat et un salaire royal. Tout cela fait l’affaire de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, qui depuis un an n’espéraient que cela. Oui, mais voilà, dorénavant, il faut savoir qui va négocier avec Paris concernant Neymar. Et des journalistes pensent que cela risque de tourner au fiasco lors du prochain mercato.

Au micro d'Europe 1, Nicolas Tourriol estime que ce rêve de voir partir Neymar l'été prochain va se heurter à la réalité. « Lionel Messi peut bouger puisqu’il est en fin de contrat et il a une proposition absolument indécente qui l’attend. Concernant Neymar, le Paris Saint-Germain peut tenter de le faire partir. Mais il gagne à peu près 3 millions par mois au PSG, et il est en contrat jusqu’en 2027. Il va falloir être sacrément convaincant pour lui dire de partir aujourd’hui et que c’est comme ça et pas autrement. Neymar a un contrat que personne ne lui offrira, ou alors en Arabie Saoudite, mais ils ne sont pas encore venus le chercher. Quoi qu’il arrive, ce sera soit ce genre de destination, soit le Paris Saint-Germain. Pour faire venir les stars, et c’est le cas depuis onze ans, Paris propose de trop gros salaires. Les joueurs ne veulent pas partir, car ils gagnent trop bien leur vie et ils ne gagneront jamais autant ailleurs. Ce sera le problème chaque été et les questions se poseront à chaque fois », fait remarquer le journaliste de Canal+.

Neymar parti pour rester au PSG

Pour l'instant, et contrairement à ses coéquipiers Lionel Messi et Marco Verratti, aucune rumeur venue d'Arabie Saoudite n'évoque un quelconque intérêt d'un club pour Neymar. Et surtout, à 31 ans, le Brésilien pense toujours pouvoir évoluer au plus haut niveau en Europe, surtout depuis que sa cheville souvent blessée a enfin été opéré. Du côté du PSG, il est donc probable que l'on doive compter encore une fois sur Neymar la saison prochaine, sauf un miracle venu de Premier League ou d'Arabie Saoudite. Mais les miracles sont rares en football.