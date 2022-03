PSG : Neymar déraille, Paris croit au miracle !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Chahuté et hué par le Parc des Princes dimanche dernier, et fantomatique à Monaco, Neymar vit peut-être la fin de son histoire avec le PSG. Un départ est envisagé cet été et Newcastle se positionne déjà sur le Brésilien mais le club anglais a de la concurrence.

Qui aime bien, châtie bien comme dit l'expression. Toutefois, au vu du traitement qu'il a subi la semaine passée face à Bordeaux, pas sûr que Neymar se sente toujours aussi bien au PSG. Hué par le public du Parc des Princes pendant la rencontre, le Brésilien a vu sa côte d'amour chuter depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Transfert le plus cher de l'histoire avec les 222 millions d'euros dépensés par le club parisien pour l'attirer, Neymar est de plus en plus dans l'impasse au PSG. Décevant sur le terrain avec cinq buts et cinq passes décisives en 20 apparitions cette saison, il lasse surtout les supporters par son comportement. Et sa prestation dimanche à Louis II contre Monaco lui a non seulement valu de rejoindre la touche plus vite que prévu à la demande de Mauricio Pochettino, mais en plus de prendre de sales notes dans la presse sportive.

Newcastle rejoint Man City et le Barça pour Neymar

Régulièrement absent pour des problèmes physiques et des blessures, Neymar n'affiche pas l'état d'esprit idéal pour un sportif de haut niveau. Aimant la fête et les sorties nocturnes, il commence à le payer sérieusement sur le terrain avec un rendement en berne. Attendu comme un joueur susceptible d'aider le PSG à gagner la ligue des champions, il a surtout connu les désillusions avec dernièrement une élimination piteuse à Madrid durant laquelle il ne fut pas très bon. Il est maintenant question de le vendre au prochain mercato et cela est d'autant plus réaliste que de manière assez surprenante il est convoité en Europe.

🚨 Newcastle are considering a blockbuster move for PSG star Neymar this summer.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/QGYjjt4Kbf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 20, 2022

C'est notamment le cas du nouveau riche du football anglais, Newcastle. Le club du nord de l'Angleterre, détenu par des fonds saoudiens, rêve d'attirer une star comme le Brésilien. Selon le média espagnol Fichajes, il compte bien passer à l'attaque dans le dossier l'été prochain. Avec ses importantes ressources financières, Newcastle peut se permettre de payer le salaire de Neymar qui est de l'ordre de deux millions d'euros mensuels. Le vrai problème pour les Magpies sera d'affronter la concurrence sur ce dossier. Manchester City pense à Neymar comme une option pour son attaque en cas d'échec pour Erling Haaland, Pep Guardiola connaissant évidemment bien l'ancien Barcelonais. Si la piste d'un retour au Barça semble désormais improbable, Xavi ayant démontré lors du Clasico qu'il n'avait pas vraiment besoin de Neymar, le Paris Saint-Germain peut croire au miracle d'un transfert lors du prochain mercato. Reste à voir maintenant la motivation d'un joueur qui s'est récemment montré plus intéressé par le calendrier allégé de la MLS que celui très musclé de la Premier League.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En attendant, Neymar a tout intérêt à ne pas trop lire la presse ce lundi, car tout comme ses coéquipiers du PSG il prend cher. Décrochant un terrible 2 sur 10 dans L'Equipe, le Brésilien est pointé du doigt : « Il a symbolisé à l'extrême ce PSG à l'engagement très douteux. Il a disputé la partie au petit trot, ne faisant pas de différences, se laissant gagner par la nervosité. » Comme seule réponse à ce torrent de critiques, Neymar s'est tourné vers les réseaux sociaux et dieu : « Dans la vie nous devrons traverser des moments difficiles, mais le secret, c’est de ne pas perdre foi en Dieu. Ne jamais abandonner. » Les dieux du football aimeraient, eux, revoir un jour le grand Neymar au Paris Saint-Germain ou ailleurs.