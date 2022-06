Neymar dit oui à un départ du PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour la première fois depuis ses envies de départ en 2019, Neymar songe sérieusement à quitter le PSG, en raison de la volonté de ses dirigeants.

Poussé dehors par Nasser Al-Khelaïfi et l’ensemble des hauts dirigeants du PSG, Neymar a compris le message. En 2019, deux ans après son recrutement, le Brésilien avait demandé à quitter le club de la capitale, entre des aventures ratées en Ligue des Champions, des critiques sur son hygiène de vie, des sérieuses blessures et un spleen de sa vie barcelonaise. Le Paris SG s’y était alors opposé fermement, remportant un bras de fer pour garder Neymar. Depuis, le numéro 10 parisien a pris ses marques dans la capitale, un peu trop peut-être. Au point de prolonger un contrat qui est aujourd’hui un poids mort pour le champion de France.

Résultat, avec la révolution demandée par Nasser Al-Khelaïfi, Neymar n’est plus du tout vu comme la star indispensable qui peut mener le PSG au sommet. Tout le contraire d’un Kylian Mbappé ou même d’un Lionel Messi qui a promis d’augmenter son niveau après une saison d’adaptation. Mais jusqu’à présent, Neymar avait toujours fait savoir qu’avec son contrat en béton au PSG, qui peut se prolonger à sa guise jusqu’en 2027, il n’y avait aucune chance de le voir sous un autre maillot la saison prochaine. En plus de cela, même si le prix de son transfert pourrait tomber jusqu’à 50 millions d’euros, son salaire fait peur à quasiment tous les clubs. Ces derniers ne savent pas qui ils vont récupérer, avec un joueur qui ne semble pas motivé pour encore faire une longue carrière.

Neymar veut être aimé au PSG

Résultat, le départ semblait voulu par le PSG, mais impossible à réaliser. Sauf si Neymar consentait des efforts. Et selon RMC, qui lâche donc cette bombe ce dimanche après-midi, l’idée de quitter le club parisien n’est désormais plus écartée totalement par le Brésilien. Il a confié à son entourage qu’il étudierait la question s’il ne se sentait pas aimé par les supporters et les dirigeants. En ce qui concerne le Parc des Princes, les sifflets à son endroit donnent un bon élément de réponse. Et concernant les propriétaires du PSG, le Qatar semble aussi en avoir ras-le-bol du comportement de son meneur de jeu, joueur le plus cher de l’histoire, et qui, en dehors de son apport marketing, n’a pas réussi son pari pour le moment.

Ainsi, deux éléments sont donc en place pour un départ, avec la volonté du club et du joueur d’étudier les portes de sortie. Neymar a donc décidé de dicter le tempo dans cette situation, demandant notamment à Nasser Al-Khelaïfi s’il voulait vraiment qu’il parte. Dès lors, les choses se compliqueraient, car la situation deviendrait intenable. Le Brésilien ne pourrait plus faire comme si de rien n’était et continuer quand même à jouer avec le PSG alors qu’il était motivé pour réaliser une grande saison, ne serait-ce que pour arriver en forme au Qatar en vue de la Coupe du monde.

Une place de libérée à MU ?

D’autant que tout cela peut se retourner contre le Paris SG, s’il met Neymar à la porte sans trouver preneur, ce qui est une forte possibilité. Chelsea s’est montré intéressé ces dernières semaines, et cette situation pourrait profiter aux Blues, même si un tel transfert ne se règle pas en quelques jours. Manchester United, s’il venait à perdre Cristiano Ronaldo, pourrait tenter le coup. De son côté, le Barça n’a pas vraiment les moyens financiers d’un tel investissement. La situation est donc coincée, et pour la décoincer, la nomination du futur entraineur, et les conseils de Luis Campos, vont certainement jouer un rôle dans l’avenir de Neymar au PSG.