Neymar de nouveau célibataire, alerte au PSG !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr réalise pour le moment un très bon début de saison sous les couleurs du PSG. Le Brésilien va néanmoins devoir subir le premier coup dur de sa saison.

Le PSG espère bien tout rafler cette saison. La récente arrivée de Christophe Galtier en tant qu'entraineur du club de la capitale a eu le mérite de lancer un nouvel élan. Parmi les joueurs en forme en ce début de saison, on peut noter Leo Messi et Neymar Jr. Malgré des rumeurs de départ à son sujet, l'ancien du Barça montre que le PSG peut toujours compter sur lui. Que ce soit face à Nantes ou Clermont, Neymar est apparu en forme et particulièrement inspiré. Mais on le sait, avec le Brésilien, tout ne tient souvent qu'à un fil, entre problèmes physiques, soirées prolongées ou encore relations tumultueuses. Ces dernières heures, on vient d'ailleurs d'apprendre une mauvaise nouvelle pour Neymar.

La mauvaise nouvelle tombe pour Neymar...

Bruna Biancardi announced the end of her relationship with Neymar on her Instagram.



Biancardi has avoided social media for the last few days, which is quite unusual for a social media influencer like her. Then she finally announced by herself on Instagram. pic.twitter.com/RE8VwSuPa3 — Football & Witball ⚽🎩 (@FootballWitball) August 13, 2022

En effet, sa copine, l'actrice brésilienne Bruna Marquezine, a annoncé la fin de leur relation sur son compte Instagram. La jeune femme précise qu'il n'y a eu aucune trahison et qu'elle continuera de beaucoup respecter Neymar et sa famille. Si l'on n'en sait pas plus sur les conditions exactes de leur séparation, toujours est-il que cette dernière inquiète les fans du PSG. Neymar n'a jamais été aussi fort et régulier que quand il était bien entouré, notamment par la gent féminine. Sur Twitter en tout cas, on pouvait voir des commentaires comme : « Neymar qui se sépare avec sa meuf, l’espoir aura été court » ; « Neymar affuté + meuf = injouable donc Neymar célibataire... » : « Je veux juste que neymar trouve une meuf bien et se marie c’est trop demandé ? » ; « Mdr Neymar est plus avec sa meuf » ou encore « Neymar il est plus avec sa meuf là putain on est dans la m... ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ce samedi soir, le PSG reçoit Montpellier au Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. A voir comment apparaitra Neymar Jr, affecté ou non par sa récente séparation avec Bruna Marquezine. Entre cela, et l'histoire Mauro Icardi-Wanda Nara, la saison du Paris Saint-Germain est marquée du sceau de la séparation, en espérant que concernant Neymar ce ne se traduise pas par la même dérive connue avec l'attaquant argentin, qui depuis plusieurs mois consacre plus de temps à son épouse qu'à son club. Le fameux règlement intérieur conçu par Luis Campos et Christophe Galtier va devoir être mis à jour en tenant compte de ces soubresauts sentimentaux.