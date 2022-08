Icardi viré par le PSG, Wanda Nara sera intraitable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier ne s’en est pas caché en conférence de presse, le PSG cherche à se séparer de Mauro Icardi lors du mercato.

Barré par la concurrence de Messi, Neymar, Mbappé, Sarabia ou encore Ekitike, Mauro Icardi n’entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain. La preuve, le club de la capitale cherche un attaquant supplémentaire d’ici la fin du mercato, ce qui signifie bien que Christophe Galtier et Luis Campos ne comptabilisent même plus l’international argentin dans l’effectif du PSG. A l’instar de Kehrer, Draxler ou Kurzawa, Mauro Icardi a rejoint le groupe des indésirables à l’entraînement, un sacré coup dur pour celui qui était encore capitaine de l’Inter Milan il y a trois ans. Dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport, la femme et agent de Mauro Icardi, la célèbre Wanda Nara, a réagi à la mise à l’écart de son mari. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fera aucun cadeau au PSG dans les prochains jours.

Le clan Icardi ne fera pas de cadeau au PSG

« Il continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d'entraîneur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour ça qu'il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs aussi. Merci de demander et de me demander, je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir » a prévenu Wanda Nara, qui n’est pas du genre à se laisser faire en négociations et qui ne fera absolument aucun cadeau au Paris Saint-Germain. Mauro Icardi ne se dirige de toute façon pas vers une résiliation de contrat avec le PSG mais davantage vers un prêt ou un transfert : Monza, Manchester United et Galatasaray sont intéressés par son profil.