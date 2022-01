Neymar casé avec Bruna Biancardi, le PSG dit oui

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Souvent pointé du doigt pour son manque de sérieux dans la préparation invisible, Neymar va bientôt avoir 30 ans. Une femme est entrée dans sa vie, pour aider le PSG ?

30 ans, l’âge de la raison pour le « Ney » ? Pas forcément si l’on en croit ses messages nocturnes sur les « télénovelas » brésiliennes ou ses parties de poker endiablées alors qu’il est actuellement blessé, ce qui a le don d’agacer au PSG. Sans parler de son nouveau contrat pour du gaming... Inquiétant, surtout que l’ancien barcelonais a récemment prolongé son contrat sur le très long terme, interrogeant ainsi sur la forme physique qui sera la sienne dans quelques années. A moins que Neymar ne finisse par s’assagir.

Neymar a trouvé sa future femme ?

The Sun révèle que le numéro 10 du Paris SG a en tout cas trouvé une certaine stabilité dans sa relation amoureuse, puisqu’il est en couple avec Bruna Biancardi depuis désormais plus de six mois. Une relation longtemps discrète, mais qui est désormais publique. Les deux tourtereaux se sont rencontrés pendant l’été, et ont été aperçus notamment à Ibiza. Mais depuis quelques semaines, la relation s’est renforcée, et l’influenceuse brésilienne a passé les fêtes de Noël dans la famille de Neymar, et a aussi récemment assisté au match face au FC Nantes dans les tribunes avec le joueur. Le prodige de Santos a décidé de franchir le cap, et a présenté sa compagne aux joueurs du PSG lors des sorties entre couples, Bruna Biancardi, qui a le même prénom que l’ex-de Neymar, Bruna Marquezine, a ainsi fait la connaissance des femmes de Marco Verratti, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Lionel Messi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙽𝙹𝚁𝟷𝟶 𝙵𝙾𝙾𝚃𝙱𝙰𝙻𝙻 𝙷𝙳™❄️ (@njr10footballhd_yt_official)

Le couple ne se prive plus de s’afficher sur les réseaux sociaux désormais, et cela pourrait aussi permettre à Neymar de se stabiliser un peu. En effet, selon les indiscrétions de la presse brésilienne, si la relation devait perdurer, Neymar envisagerait d’avoir des enfants avec Bruna Biancardi, lui qui a déjà un fils de 10 ans, Davi, né d’une relation précédente. « J’ai presque 30 ans, et j’ai une belle carrière. Mais sur un plan personnel, je veux avoir deux nouveaux enfants, pour donner des frères ou des soeurs à mon fils Davi », avait expliqué Neymar récemment. Sa première relation sérieuse depuis des années va dans ce sens, même si le Brésilien a aussi toujours eu le sens du dribble avec ses conquêtes également.