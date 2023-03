Neymar blessé et invendable, le PSG en larmes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Très incertain face au Bayern Munich, Neymar a fait un bond pour se retrouver dans la case des joueurs forfaits jusqu'à la fin de la saison. Le Brésilien va se faire opérer, et en conséquence, il ne pourra pas bouger du PSG cet été.

Considéré au début de saison comme revenu proche de son meilleur niveau et même favori de la Coupe du monde avec la Seleçao, Neymar a vu son rêve se briser au Qatar. Et peut-être même la fin de sa carrière. Blessé face à la Serbie en poule, le Brésilien a tout fait pour revenir de son entorse à la cheville, sans jamais retrouver toutes ses sensations. Son retour en France et au PSG a été compliqué, et sa nouvelle blessure face à Lille en février met d’ores et déjà un terme à une nouvelle saison décevante sur le plan personnel. Toujours touché à cette fameuse cheville droite, Neymar va se faire opérer à Doha, et manquera au moins trois mois de compétition, voire quatre. Et avec le « Ney », le délai affiché pour un retour a souvent été plus long que prévu, surtout pour une cheville qui a été maintes fois touchée.

Résultat, lors de ce fameux match face à Lille, l’ancien prodige de Santos a-t-il joué le dernier match de sa carrière avec le maillot du PSG ? C’est déjà un coup suffisamment difficile pour Paris de devoir se passer de son numéro 10 pour les grandes échéances à venir, même si les succès récents font presque oublier son importance sur le jeu parisien. Mais en plus de cela, Nasser Al-Khelaïfi doit se rendre compte à l’évidence que son meneur de jeu est tout simplement invendable.

Le PSG rêvait de vendre Neymar

Le Parisien le confirme dans son édition de ce jeudi matin, le PSG envisage toujours de se séparer de Neymar cet été, mais cette opération n’est pas une bonne nouvelle. Et le journaliste de CBS Jonathan Johnson, spécialiste du football français pour le média américain, enfonce le clou. « Si un club avait d’ores et déjà pu mettre le montant nécessaire, en transfert et en salaire, pour acheter Neymar, cela aurait déjà été le cas. La réalité de la situation est simple, et aucun club ne déboursera le montant requis. Ce n’est pourtant pas un secret que le PSG rêverait de s’en débarrasser », explique le spécialiste, pour qui le champion de France en titre restera bien avec Neymar la saison prochaine.

Avec un contrat allant jusqu’en 2027, le Brésilien est en effet tranquille pour encore quelques années. Après son opération et sa rééducation, il fera certainement les efforts pour revenir à un bon niveau et entretenir les espoirs des supporters et des propriétaires de voir enfin un Neymar porter à nouveau le PSG. Mais à chaque saison qui passe, Nasser Al-Khelaïfi se demande comment il va pouvoir se sortir de ce qui est désastre sportif, à défaut de l’être totalement sur le plan financier en raison du coup de projecteur apporté par l'ancien barcelonais.

Le PSG meilleur sans Neymar, la réponse va tomber

En attendant, le Paris SG va devoir passer rapidement à autre chose, et s’appuyer sur ses deux stars en vogue que sont Kylian Mbappé et Lionel Messi. Une chance en or de prouver que le PSG peut désormais être meilleur sans Neymar, ce qui paraissait encore impensable il y a quelques mois de cela. A leur sujet également, le club parisien compte plus que jamais sur Messi et Mbappé, et espère, contrairement à Neymar, les avoir encore sous contrat pour de longues années. La performance de ce mercredi à Munich pourrait bien être décisive en ce sens.