Neymar au PSG, la réponse cash de Pochettino

La phrase de Neymar au sujet de son avenir international, et notamment le fait qu’il envisageait de disputer au Qatar l’an prochain la dernière Coupe du monde de sa carrière, a fait trembler la planète football.

Jusqu’au PSG, qui vient de lui faire signer un contrat longue durée, et voit l’un de ses joueurs phares faire comprendre son usure, alors qu’il n’a pas atteint la trentaine. Leonardo et les dirigeants parisiens se seraient ainsi inquiétés au point d’appeler Neymar pendant son séjour brésilien, histoire d’être rassurés. De son côté, Mauricio Pochettino n’en avait pas besoin. Toujours aussi serein, du moins face aux journalistes, il a évoqué cette actualité inattendu en conférence de presse, à la veille du match face à Angers. Pour l’entraineur du PSG, aucun doute n’est possible et son numéro 10 va encore enchanter le Parc des Princes pendant longtemps.

Neymar a une grande force mentale

« Ney est quelqu'un de sincère, qui exprime facilement ses émotions. Il vit sous les feux des projecteurs depuis son plus jeune âge, il a une grande force mentale, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes. Parfois, les choses sont sorties de leur contexte. Je n'ai aucun doute sur le fait que Ney aime le foot, prenne du plaisir et qu'il va encore jouer beaucoup d’années. La passion de Neymar pour le football est intacte, il le montre chaque jour », a prévenu Mauricio Pochettino, pour qui il est bon de rappeler que cet entretient date d’il y a plusieurs mois, et que Neymar parlait simplement de son usure mentale en vue des futures Coupes du monde.

L'usure mentale prise au sérieux

En tout cas, l’entraineur du PSG n’a pas négligé l’importance de l’aspect mentale dans la carrière des joueurs. Surtout à l’heure où les internationaux se rapprochent de plus en plus des machines, amenés à jouer tous les trois jours pour leur club ou leur sélection. Et le timing n’aura jamais été aussi troublant, alors que le Brésil de Paqueta, Marquinhos ou Neymar va affronter l’Uruguay seulement quelques heures avant la reprise des matchs de Ligue 1 ce week-end.