Neymar à Manchester United, le PSG va être déçu

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar est annoncé dans le viseur de Manchester United. Mais en réalité, le club mancunien n’est pas à l’origine de cette information.

Neymar à Manchester United ? Erik ten Hag n’a pas confirmé. Le problème, c’est que le manager des Red Devils n’a pas non plus démenti. « Dès que j’aurai des nouvelles, je vous le ferai savoir », a simplement répondu le Néerlandais aux médias. Sans surprise, la rumeur d’un intérêt mancunien a pris de l’ampleur… pour rien ! Le journaliste Jonathan Johnson assure que le milieu offensif du Paris Saint-Germain a seulement été proposé par des intermédiaires.

Neymar seulement proposé

« L'une des grandes histoires de la semaine a été celle de Neymar et de ses liens avec Manchester United. Il est important de préciser que ce qui s'est passé n'est pas un contact direct entre Manchester United ou tout autre club avec le PSG, mais des intermédiaires qui savent que le PSG veut transférer Neymar », a corrigé le chroniqueur de CaughtOffside, avant d’évoquer la détermination des Parisiens sur ce dossier.

« Aujourd'hui, le PSG a réalisé qu'il ne pourra probablement pas se débarrasser de Neymar de façon permanente, donc il pourrait accepter un prêt avec une option ou une obligation d'achat, a envisagé le spécialiste. La clé pour le PSG est d'alléger le plus possible sa masse salariale, et cela va être un énorme défi. » Encore faudrait-il que des clubs soient vraiment intéressés.

« Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de clubs européens qui pensent que Neymar serait une bonne recrue en ce moment, a prévenu Jonathan Johnson. Il a 31 ans, il sort d'une nouvelle blessure. Une blessure dont il aurait dû se faire opérer à son arrivée à Paris il y a six ans. » Même après son opération à la cheville en mars dernier, l’ancien joueur du FC Barcelone sera difficile à refourguer.