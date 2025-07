Naples va encore faire le bonheur du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Naples, qui a si souvent pratiqué un tarif spécial pour le PSG, se voit demander une somme musclée pour récupérer Kang-In Lee en provenance du champion d'Europe.

Le PSG prépare son quart de finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich, mais il n’y a quasiment aucun suspense sur la composition d’équipe. En dehors du choix en attaque entre Bradley Barcola et Désiré Doué, tout est déjà ficelé concernant le 11 de départ que Luis Enrique déploie dès qu’il le peut, en dehors des blessures ou suspensions, qui sont rares. Le milieu offensif Kang-In Lee a donc passé la majorité de sa saison sur le banc, et il ne compte pas continuer de la sorte l’année prochaine. Acheté 22 millions d’euros à Majorque à l’été 2023, le Sud-Coréen a certes provoqué un énorme buzz dans son pays et un intérêt très prononcé pour le Paris SG, mais il n’a pas répondu aux attentes sportivement.

La petite vengeance du PSG

Son départ ne fait guère de doute et c’est en ce sens que Naples s’est rapproché des dirigeants parisiens. Toutefois, selon le journaliste d’Eurosport Romain Collet-Gaudin, la réponse a été salée puisque le PSG a fait savoir qu’il était d’accord pour laisser partir Lee à condition qu’une offre de 30 millions d’euros soit sur la table. Le Sud-Coréen n’a que 24 ans, et possède un contrat jusqu’en juin 2028, ce qui explique aussi ce prix élevé. Si Naples accédait à cette demande, cela continuerait de faire grimper l’estime des supporters parisiens pour le club de Campanie, qui a déjà fait le bonheur du PSG avec les ventes de Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia ces dernières années. Si Naples et son président Aurelio De Laurentiis sont connus pour être durs en affaire, le Paris SG compte bien s’offrir une petite vengeance en ne perdant pas un centime avec le départ de Kang-In Lee.