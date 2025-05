Naples traîne, Zhegrova menace de signer au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, Edon Zhegrova se dirige vers un départ cet été. L’ailier du LOSC discute avec Naples depuis plusieurs mois. Mais le clan de l’international kosovar commence à perdre patience et à évoquer une possible signature au Paris Saint-Germain.

Finalement, Edon Zhegrova pourrait bien rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et plus précisément au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas l’hypothèse avancée par son clan alors que l’on évoquait plutôt un départ à Naples. A un an de la fin de son contrat, l’ailier du LOSC a repoussé les tentatives de ses dirigeants pour une prolongation. L’international kosovar compte bien partir pendant le mercato estival et discute avec le Napoli depuis plusieurs mois.

Le PSG utilisé ?

Son entourage espérait donc boucler l’opération assez rapidement. Mais les semaines passent et les différentes parties semblent loin d’un accord. Cette incertitude déplaît à Serxhio Mezi, l’intermédiaire du Lillois qui envisage clairement un plan B nommé Paris. « Zhegrova à Naples ? Il est encore tôt pour faire des prévisions, la température du mercato n'est pas encore réchauffée, a calmé le membre du clan Zhegrova sur la chaîne StileTV. Mais le garçon est prêt à venir à Naples, il a déjà manifesté son intérêt par le passé, mais au-delà de ça, il faut comprendre quel sera le projet du président. »

« Il faut aussi savoir ce que fera Antonio Conte, a-t-il poursuivi. Les rumeurs de départ sont de plus en plus fortes : je crois savoir que si Naples ne fait pas le mercato qu'il souhaite, l'entraîneur partira. Parmi les souhaits de Conte, il y a aussi Zhegrova. D'après ce que je sais, il y a déjà un accord entre Naples et Zhegrova. Il y a un précontrat depuis quelque temps, mais la conclusion de l'accord dépendra de deux facteurs : si Antonio Conte reste et si une offre arrive de la part du PSG. Si le club parisien demande le joueur, Zhegrova ira à Paris. » A priori, sa déclaration ressemble davantage à un coup de pression étant donné que le champion de France ne semble pas intéressé.