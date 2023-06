Nagelsmann au PSG, un nom interdit à prononcer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 1 est terminée depuis une semaine. Et si le départ de Christophe Galtier est désormais acquis, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas désigné son prochain entraîneur. Julian Nagelsmann est le favori, même s'il y a un gros doute.

Luis Campos a fait le sale boulot en étant désigné par Nasser Al-Khelaifi pour annoncer à Christophe Galtier qu’il était limogé après seulement un de ses deux ans de contrat. Une décision forcément dure à assumer pour le conseiller sportif portugais, lequel avait fait venir l’entraîneur français de Nice l’an dernier. Mais ce dossier étant dorénavant réglé, il faut désormais trouver le successeur de Galtier. Plusieurs pistes ont été évoquées, c’est à présent celle de Julian Nagelsmann qui semble tenir la corde. La presse allemande confirme que le technicien, toujours sous contrat avec le Bayern Munich, est en contact avec Al-Khelaifi et que ce dernier est sous son charme. Sauf que dans la réalité, les choses ne sont pas du tout aussi claires, et que le Paris Saint-Germain est loin d’avoir fait son choix.

Le PSG n'a rien décidé pour son entraîneur

Même si le nom de Zinedine Zidane n’est plus réellement d’actualité. Et que la piste José Mourinho s’est éloignée après le pétage de plomb de ce dernier en finale de l’Europa League, Benjamin Quarez explique que rien n’est joué pour Nagelsmann, loin de là même. Le journaliste du Parisien confirme qu’effectivement l’agent de l’entraîneur allemand de 35 ans a rencontré Luis Campos cette semaine dans un palace parisien, mais rien n’a été signé entre les deux parties. Et au sein des bureaux du PSG, le sujet de l’entraîneur est clairement tabou. « Dans les couloirs de la Factory, on se veut prudent lorsque le sujet est évoqué. On martèle que tout reste ouvert (…) Jusqu’à présent, Paris avance sans connaître l’identité de son prochain entraîneur », précise le journaliste du quotidien francilien. De quoi donner du grain à moudre aux insiders, lesquels évoquent toujours une surprise possible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julian Nagelsmann (@julian.nagelsmann)

Il y a 24 heures, le nom de Marcelo Gallardo a été cité, sans que cela aille très loin. D'autres dossiers sont ouverts, Luis Enrique et Xabi Alonso, mais le Paris Saint-Germain n'est pas à une dinguerie près lors de ce début de mercato. Et c'est ce scénario d'une surprise du chef Al-Khelaifi qui tient encore en haleine les supporters du PSG, pas totalement convaincus que Julian Nagelsmann est l'homme de la situation. Au mieux, ce dernier pourrait être un choix par dépit, on connaît l'unique obsession de l'émir du Qatar : Zinedine Zidane.