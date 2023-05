José Mourinho au PSG, c'est du 60-40

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A une semaine de la finale de l'Europa League entre l'AS Rome et Séville, la situation de José Mourinho est tendue en Italie. Mais c'est du côté du PSG que les regards se tournent, le nom du Special One étant cité pour venir remplacer Christophe Galtier à Paris.

« Jamais depuis trente ans il n'y avait eu autant d’unité chez les supporters pour soutenir un entraîneur, souvent les virages ont hurlé pour faire virer les entraîneurs, avec José c'est l'inverse qui se produit. Mais si Mourinho a un lien énorme avec les fans, sa relation avec les dirigeants de la Roma est glaciale ». Journaliste pour le Corriere dello Sport, et fin connaisseur de l’AS Rome, Jacopo Aliprandi est bien conscient qu’il se passe des choses autour de l’entraîneur portugais, et que cela annonce probablement du mouvement en fin de saison. Pour l’instant, le club de la capitale italienne se focalise sur la finale de l’Europa League qui se jouera le mercredi 31 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest. Mais ensuite, le cas de José Mourinho sera tout en haut de la pile des dossiers à traiter par les Fridkien, actuels propriétaires de la Roma.

Tandis que Luis Campos a initié des contacts avec son compatriote, dont il souhaite faire l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, le Special One met lui une pression énorme sur ses actuels employeurs à un an de la fin de son contrat. Mourinho exige toujours plus de moyens financiers pour renforcer son équipe, estimant ne pas avoir la possibilité de faire de l’AS Rome un vrai concurrent aux clubs milanais, à Naples ou bien encore à la Juventus. Et ces reproches permanents de leur entraîneur commencent à sérieusement fatiguer les dirigeants romains, lesquels sont tiraillés entre le souhait de continuer à faire le bonheur de leurs supporters et celui de respecter un équilibre financier indispensable.

Mourinho proche de la sortie à Rome

A ce petit jeu du « je t’aime moi non plus » entre José Mourinho et le milliardaire américain Dan Friedkin, il n'y a pour l'instant ni gagnant ni perdant, même si dans la presse italienne on voit de plus en plus l'ombre grandissante du PSG dans ce dossier. Ce mercredi, Tuttomercatoweb annonce même que Mourinho n'a plus que 40% de chances de rester sur le banc de l'AS Rome, un départ vers Paris semblant être le choix numéro 1 du technicien portugais de 60 ans. Dans les bureaux de la Factory, à Boulogne-Billancourt, rien ne filtre sur le dossier de l'entraîneur, l'idée de communiquer sur ce sujet étant repoussée après la 38e et dernière journée de Ligue 1, et cela même si le sort de Christophe Galtier paraît scellé malgré les dernières rumeurs.