Le Qatar vote Christophe Galtier, surprise totale au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La succession de Christophe Galtier fait débat au PSG, où les noms de José Mourinho ou Zinedine Zidane circulent. Mais il y a également une possibilité de voir le natif de Marseille rester en poste pour une seconde année à Paris.

La saison du Paris Saint-Germain aura été chaotique de bout en bout, entre les éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe de France, les résultats laborieux en Ligue 1, la blessure de Neymar, le divorce d'ores et déjà consommé avec Lionel Messi ou encore la polémique autour de Christophe Galtier, accusé de propos racistes à l’époque où il était l’entraîneur de Nice. Il est temps que la saison se termine pour le PSG et que le club se projette vers une nouvelle saison… avec un nouvel entraîneur ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ces dernières semaines, cela ne semble plus faire de doutes. Le nom de José Mourinho revient à toutes les sauces, à tel point que l’on croirait presque que le Special One, actuellement en poste à la Roma, a déjà donné son accord au Paris Saint-Germain. Il existe néanmoins une probabilité que tout le monde semble ignorer, celle de voir Christophe Galtier honorer sa seconde année de contrat dans la capitale française.

Zidane ou Galtier et personne d'autre au PSG ?

Ce scénario ne doit pas être écarté à 100 % selon le Quotidien du Sport, qui affirme sur son site que les dirigeants qataris du PSG ont une « forte envie » de donner une seconde chance au natif de Marseille. En interne, certains à Paris estiment qu’avec un effectif plus facile à gérer notamment grâce aux départs de Neymar et de Lionel Messi, Christophe Galtier pourrait afficher son meilleur visage au PSG. Les principaux défenseurs de « Galette » estiment par ailleurs que la saison coupée en deux en raison de la Coupe du monde n’a pas aidé l’ex-entraîneur de Lille et de Nice et qu’il serait intéressant de le voir sur une seconde saison complète.

🚨 OFFICIEL ! Christophe Galtier ne fait pas partie des nommés pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison ! ❌ pic.twitter.com/I7Xesyal3o — Actu Foot (@ActuFoot_) May 16, 2023

Le média dévoile par ailleurs que les pistes José Mourinho et Thiago Motta plaisent aussi à certains dirigeants. Mais le Special One est jugé imprévisible et pourrait inciter le PSG à trop dépenser sur le marché des transferts tandis que le second est encore inexpérimenté au niveau européen. Enfin, il est indiqué que Zinedine Zidane demeure toujours la priorité absolue de l’Emir du Qatar. Mais dans le cas où « Zizou » refuse de rejoindre le PSG, alors le propriétaire du club parisien pourrait opter pour Christophe Galtier plutôt que de signer un entraîneur par défaut. Un scénario totalement inattendu qui ne manquera pas de choquer les observateurs et les supporters du club de la capitale qui pour la plupart ont déjà fait une croix sur l'entraineur parisien.