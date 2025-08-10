Morten Hjulmand, la recrue surprise du PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le mercato du Paris-Saint-Germain n’est pas encore terminé. Le club de la capitale a déjà bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier dans les buts. Mais en plus de Illya Zabarnyi la formation de Luis Enrique suit de près le milieu de terrain du Sporting CP, Morten Hjulmand. La Juventus est également sur le coup.

Le Paris Saint-Germain est en phase de reprise d’une saison 2025-2026 qui promet d’être intense. Le club de la capitale va, quelques semaines après la finale de la coupe du monde des clubs, disputer la finale de la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham. Le week-end suivant, la formation de Luis Enrique ouvrira sa saison de Ligue 1 à Nantes. Dans cette optique, le technicien espagnol cherche à étoffer son effectif pour garder une certaine fraicheur dans un groupe ayant vécu une saison à rallonge.

Le PSG surveille

𝐌𝐨𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐇𝐣𝐮𝐥𝐦𝐚𝐧𝐝 : 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐬 𝐞𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬, 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐧’𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐢̂𝐭



Depuis plusieurs jours, le nom de Morten Hjulmand circule avec insistance dans les rumeurs mercato. Le milieu danois du Sporting… pic.twitter.com/9uTFamLLg9 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 10, 2025

Le compte X (anciennement Twitter) PSGInside-Actus a révélé que le vainqueur de la Ligue des champions suit la situation de Morten Hjulmand. Le joueur danois du Sporting CP n’est pas assuré de rester du côté du Portugal à l’issue de l’été. Le milieu défensif de 26 ans est sur les tablettes de la Juventus qui tente de l’attirer. Les médias italiens ont dévoilé que l’international danois (19 sélections) a donné son feu vert pour quitter le Sporting et rejoindre l’Italie. Mais le problème reste dans le prix de son transfert.

Le club du Piémont a formulé une première offre aux alentours de 40 millions d’euros. Le Sporting de son côté ne négociera pas en dessous de la clause libératoire du joueur (situé entre 60 et 80 millions d’euros). Le compte PSGInside Actus précise donc que Luis Campos apprécie le profil du joueur et que le club de la capitale reste en embuscade. Financièrement, le PSG n’aurait aucun souci à enrôler Morten Hjulmand au contraire de la Vieille Dame qui doit vendre avant d’acheter. Il faut donc s’attendre à un nouveau bras de fer entre le club italien et le PSG, qui pourrait s'offrir un renfort de poids dans un secteur déjà très costaud, mais parfois un peu juste numériquement.