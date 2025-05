Monaco pousse Akliouche au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco disputera bien la Ligue des champions la saison prochaine. Le club de la Principauté sait en revanche que des départs importants sont possibles cet été.

L'AS Monaco a fait le travail pour se qualifier pour la Ligue des champions. Le club de la Principauté va désormais devoir se pencher sur son marché des transferts estival. L'ASM ne manquera pas d'ambition afin de faire bonne figure dans la reine des compétitions européennes. Mais il faudra avant tout rassurer si des départs importants sont à déplorer. Il est presque certain que Maghnès Akliouche quittera prochainement le Rocher. Le prodige monégasque ne manque pas de prétendants, avec le PSG en tête de liste. Pour le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, Akliouche devra néanmoins faire très attention aux projets qui lui sont proposés.

Akliouche, Monaco s'est fait une raison

Désireux de garder au moins une saison de plus Eliesse Ben Seghir, Scuro a en effet avoué sur Akliouche ce lundi lors d'un bilan de fin de saison : « Il n’y a pas beaucoup de clubs capables de le recruter. J’ai beaucoup discuté avec lui ces derniers mois. Il doit être très intelligent dans son choix. Maghnès doit aller dans un endroit où le style lui correspond, où l’entraîneur et le club lui font vraiment confiance, afin de lui permettre de devenir international. Il le mérite ». Des éléments, sachant les moyens financiers et l'appétit de Luis Enrique pour les jeunes joueurs, qui permettent de dérouler le tapis rouge au PSG. Pour rappel, Monaco espère tirer entre 70 et 80 millions d'euros en cas de vente de son joueur de 23 ans.

Le PSG serait en contact avec l'entourage d'Akliouche depuis plusieurs semaines maintenant. Luis Enrique pourrait lui promettre ce qu'il recherche, à savoir du temps de jeu et un collectif ambitieux en Europe. Manchester City est également dans le coup, alors que Pep Guardiola cherche à donner un nouveau souffle à son équipe.